Odpowiedź: Pracodawca delegujący pracownika w zagraniczną podróż służbową powinien pokryć wydatki związane z jej odbyciem. Ich zakres i zasady ustalania określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Należności te trzeba przeliczyć według właściwego kursu waluty z dnia rozliczenia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych.
Uzasadnienie: Pracownikowi odbywającemu zagraniczną podróż służbową przysługują m.in.: diety przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków, zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu wskazanym przez pracodawcę, a także zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg. Środek transportu właściwy do odbycia podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. [ramka]
Jak ustalić kurs przeliczeniowy dla kosztów zagranicznej podróży służbowej
Zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz podatku dochodowym koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich poniesienia. W praktyce oznacza to zwykle dzień poprzedzający wystawienie faktury, rachunku lub innego dowodu księgowego.
W przypadku podróży służbowych kluczowe jest prawidłowe ustalenie, który moment należy uznać za dzień poniesienia kosztu – może to być zarówno dzień dokonania zakupu (np. biletu lub usługi noclegowej), jak i dzień, w którym pracownik przedkłada pracodawcy rozliczenie podróży służbowej.
Należy podkreślić, że o wyborze kursu do przeliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej decyduje sposób realizacji przez pracodawcę świadczeń przysługujących pracownikowi. Kluczowe jest ustalenie, czy pracodawca:
- sam zapewnia pracownikowi świadczenia (noclegi, wyżywienie, przejazdy itp.),
- dokonuje zwrotu poniesionych przez pracownika wydatków.
Jeżeli wszystkie świadczenia zapewnia pracodawca, a wydatki są udokumentowane fakturami wystawionymi na niego, to koszty ujmuje się na podstawie tych faktur, przeliczając je na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień ich wystawienia.
Przykład 1
Księgowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę
Spółka z o.o. zamówiła bilety na przejazdy pracownika kolejami w Niemczech oraz nocleg w hotelu. Bilety zostały wystawione 15 lipca na przejazdy 1 sierpnia, rachunek za hotel wystawiony został 18 lipca, a nocleg odbędzie się z 1 na 2 sierpnia.
Dniem poniesienia kosztu będą daty dni poprzedzających wystawienie dokumentów kosztowych. Zakładając, iż koszt przejazdów wynosił 50 euro, a noclegu to 120 euro, należy je ująć następująco:
Koszty przejazdu 50 euro po kursie z dnia 14 lipca 4,2614 zł/ euro = 213,07 zł:
- Wn „Pozostałe koszty rodzajowe”,
- Ma „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi”.
Koszty noclegu 120 euro po kursie z dnia 17 lipca 4,2559 zł/euro = 510,71 zł:
- Wn „Pozostałe koszty rodzajowe”,
- Ma „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi”.
Jeżeli pracodawca zwraca pracownikowi wydatki poniesione w trakcie podróży służbowej – na podstawie dokumentów wystawionych na pracownika – to koszty te należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji.
Tę samą zasadę stosuje się przy:
- wydatkach nieudokumentowanych (np. diety, ryczałty),
- wydatkach udokumentowanych dowodami niezawierającymi danych nabywcy (np. paragonami, biletami).
Przykład 2
Ujęcie kosztów, gdy pracownik kupił bilet i zapłacił za nocleg
Pracownik odbył podróż służbową. Poniósł z własnych środków koszty biletu 50 euro i noclegu 120 euro. 5 sierpnia (wtorek) przedłożył rozliczenie kosztów podróży służbowej. Zakładając, iż kurs z dnia 4 sierpnia wyniesie 4,2499 zł euro koszty te zostaną ujęte w kwocie 722,48, co wynika z wyliczenia (120 euro +50 euro)* 4,2499 zł/ euro = 722,48 zł.
Księgowanie będzie następujące:
- Wn „Pozostałe koszty rodzajowe” 722,48 zł,
- Ma „Inne rozrachunki z pracownikami” 722,48 zł.
Podobnie jest w przypadku, gdy pracodawca upoważnia pracownika do zakupu usług w jego imieniu oraz do odbioru faktur wystawionych na pracodawcę. W takiej sytuacji dokumenty te nie powinny być dołączane do druku rozliczenia kosztów delegacji. Do przeliczenia kosztów udokumentowanych w ten sposób stosuje się – jak wskazałam wcześniej – średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
Przykład 3
Przeliczenie według kursu NBP
Pracownik na polecenie pracodawcy odbył zagraniczną podróż służbową. Po jej zakończeniu – 4 sierpnia 2025 r. rozliczył następujące koszty:
- opłaty za przejazd autostradami w kwocie 160 euro,
- diety w wysokości 250 euro.
Do przeliczenia tych kosztów pracodawca zastosował kurs średni NBP z dnia 1 sierpnia 2025 r. (4 sierpnia to poniedziałek, zatem należy zastosować kurs z piątku, 1 sierpnia), tj. z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, który wynosił 4,2631 zł/euro.
Koszty firmowe ze wskazanych tytułów wyniosły zatem 1747,87 zł, tj. (250 euro + 160 euro) × 4,2631 zł/euro.
Pracownik przedłożył też faktury wystawione na pracodawcę za:
- zakup paliwa do służbowego samochodu na kwotę 85 euro z dnia 30 lipca 2025 r.,
- noclegi w hotelu na kwotę 500 euro z dnia 31 lipca 2025 r.
Spółka przeliczyła te koszty po kursie średnim NBP (kursy hipotetyczne):
- paliwa – z dnia 29 lipca 2025 r.,
- noclegów – z dnia 30 lipca 2025 r.
Łącznie wyniosły one 2494,27 zł, tj. (85 euro × 4,2791 zł/euro) + (500 euro × 4,2611 zł/euro).
Uwaga! Wskazane powyżej zasady stosuje się wyłącznie w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Przeliczenia waluty na złote na potrzeby rozliczenia zaliczki wypłaconej pracownikowi na poczet wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową dokonuje się według innych reguł.
Zasady ustalania zaliczki na zagraniczną podróż służbową i kursu przeliczeniowego
Zgodnie z par. 20 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, pracodawca powinien – na pokrycie niezbędnych kosztów podróży i pobytu poza granicami kraju – wypłacić pracownikowi zaliczkę w walucie obcej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji kosztów.
Jeżeli jednak uzyska zgodę pracownika, może wypłacić tę zaliczkę w walucie polskiej – w wysokości stanowiącej równowartość należnej zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP z dnia wypłaty zaliczki (par. 20 ust. 2 ww. rozporządzenia).
Uwaga! Kurs ten służy wyłącznie do rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą. Rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej dokonuje się w walucie:
- otrzymanej zaliczki,
- wymienialnej, albo
- polskiej, według kursu średniego NBP z dnia wypłacenia zaliczki. ©℗
Tabelka. Należności z tytułu podróży zagranicznej
|Należność
|Wyjaśnienie
|Dieta
|Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków podczas podróży.
|Zwrot kosztów przejazdu
|Obejmuje koszty przejazdu środkiem transportu wskazanym przez pracodawcę, w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami, z uwzględnieniem przysługujących ulg.
|Zwrot kosztów noclegu
|Zwrot w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w załączniku do rozporządzenia. W uzasadnionych przypadkach możliwe przekroczenie limitu za zgodą pracodawcy. Może być tak np. gdy nie ma możliwości znalezienia noclegu w cenie mieszczącej się w limicie ze względu na targi czy inne wydarzenia odbywające się w czasie podróży służbowej w danej miejscowości. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25 proc. limitu.
|Ryczałt za nocleg
|Przysługuje w przypadku braku rachunku za nocleg, w wysokości 25 proc. limitu obowiązującego w danym kraju, z wyłączeniem czasu przejazdu.
|Ryczałt na dojazdy lokalne
|Pokrywa koszty dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego. Co do zasady pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu – bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.
|Zwrot innych wydatków
|Dotyczy niezbędnych, udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
|Zwrot kosztów przewozu bagażu
|Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeśli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie.
|Przejazd prywatnym pojazdem
|Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem, które nie są własnością pracodawcy. W takim przypadku – nawet jeśli jest to podróż zagraniczna – pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę, przy czym stawka ta nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Jak rozliczyć zaliczkę na zagraniczną podróż służbową
1. Ustal kwotę zaliczki w walucie obcej – na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów.
2. Wybierz formę wypłaty – waluta obca albo złote (za zgodą pracownika). Przy wypłacie w PLN przelicz po średnim kursie NBP z dnia wypłaty (par. 20 ust. 2 rozporządzenia).
3. Wypłać i udokumentuj zaliczkę – zapisz datę wypłaty, walutę, kurs i kwotę w PLN.
4. Po powrocie pracownika – odbierz faktury/rachunki, paragony, bilety oraz rozliczenie delegacji.
5. Rozlicz zaliczkę z pracownikiem – w walucie zaliczki albo po kursie z dnia wypłaty zaliczki, ustal dopłatę lub zwrot.
6. Ujmij w księgach – koszty przeliczaj wg zasad rachunkowych/podatkowych:
- dokumenty imienne na pracodawcę → średni kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu,
- rozliczenie pracownika (paragony, diety, ryczałty) → kurs z dnia wypłaty zaliczki (na potrzeby rozliczenia z pracownikiem).
7. Rozrachunki i różnice kursowe – rozlicz zaliczki i ujmij ewentualne różnice kursowe z użyciem konta „Inne rozrachunki z pracownikami”.
8. Archiwizacja – komplet dokumentów dołącz do akt delegacji. ©℗
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190)
art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1539; Dz.U. z 2024 r. poz. 1855)
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1863)
