Jak ABW udaremniła zamach na jarmark świąteczny – zatrzymanie studenta KUL podejrzanego o terroryzm

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) poinformowała o zatrzymaniu Mateusza W., studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), podejrzewanego o przygotowywanie masowego zamachu terrorystycznego. Planowany atak miał zostać przeprowadzony na jednym z jarmarków świątecznych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Informację przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, wskazując na wagę podjętych działań.

Mateusz W. z KUL chciał przeprowadzić zamach na jarmark świąteczny – co ujawnia ABW?

Zatrzymany mężczyzna aktywnie pozyskiwał wiedzę na temat samodzielnego wykonania materiałów wybuchowych, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. Mateusz W. planował także wstąpienie do organizacji terrorystycznej, w celu uzyskania pomocy w realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób oraz wsparcie Państwa Islamskiego (ISIS).

W trakcie czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy ABW zabezpieczono nośniki danych oraz przedmioty związane z islamem, które mogą stanowić dowody w sprawie. Decyzją sądu, podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi delegatura ABW w Szczecinie pod nadzorem zamiejscowego wydziału Prokuratury Krajowej (PK) w Szczecinie. Rzecznik zaznaczył, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Więcej szczegółów wkrótce...