Dlaczego ten projekt KSR jest ważny dla księgowych?
Kończy się era „domysłów” przy faktoringu. Projekt KSR wprowadza jednolite zasady księgowania i prezentacji faktoringu zwykłego i odwrotnego (reverse factoring/finansowanie łańcucha dostaw). Znika szara strefa między „pożyczką pod należność” a rzeczywistym przeniesieniem ryzyk i korzyści, a sprawozdania finansowe mają być bardziej porównywalne i czytelne. To ułatwia też przygotowanie polityki rachunkowości i not objaśniających.
Jaki jest cel projektu KSR?
Celem projektu jest określenie zasad rachunkowości dotyczących ujęcia, wyceny, prezentacji i ujawnień przez faktorantatransakcji faktoringu należności (faktoring zwykły) oraz faktoringu zobowiązań (faktoring odwrotny), zgodnie z ustawą o rachunkowości (dalej: u.r.).
Co obejmuje projekt KSR – esencja dla księgowych?
• Zakres: ujęcie, wycena, prezentacja (bilans / rachunek przepływów pieniężnych) oraz ujawnienia transakcji faktoringowych po stronie faktoranta.
• Faktoring należności (zwykły): bez regresu, z regresem, mieszany; możliwy także faktoring cichy (cesja bez zawiadomienia odbiorcy – spłaty najpierw wpływają do faktoranta, który przekazuje je finansującemu).
• Faktoring zobowiązań (odwrotny / reverse factoring / finansowanie zobowiązań): finansujący opłaca dostawcę, a faktorant spłaca finansującego w terminie (często odroczonym). Projekt wskazuje, kiedy zobowiązanie handlowe staje się finansowaniem i jak to zaprezentować.
• Spójność z u.r. i MSR/MSSF: oparcie na ustawie o rachunkowości (u.r.) z nawiązaniem do MSSF 9 / MSR 7 / MSSF 7 oraz uproszczeniami dla małych i mikro.
• Rachunek przepływów pieniężnych (RPP): wpływy od faktora przy wyksięgowaniu należności (bez regresu) ujmuj w operacyjnych; gdy kontynuujesz ujmowanie (z regresem) – w finansowych. W reverse factoringu wydatki na rzecz finansującego co do zasady klasyfikuj jako finansowe, o ile zobowiązanie ma charakter finansowania.
Faktoring należności – kiedy wyksięgować, a kiedy kontynuować ujęcie
Klucz: kto ponosi zasadnicze ryzyko i kto czerpie zasadniczą część korzyści z należności.
• Bez regresu → zwykle zaprzestanie ujmowania należności oraz rozliczenie dyskonta/kosztów finansowania.
• Z regresem → kontynuacja ujmowania należności; środki od faktora to de facto finansowanie.
• Mieszany → decyzja zależy od warunków umowy (analiza przeniesienia ryzyk i korzyści według wybranego modelu).
Rachunek przepływów pieniężnych (RPP):
• wyksięgowanie należności (bez regresu) → wpływy od faktora w operacyjnych,
• kontynuacja ujmowania (z regresem) → wpływy od faktora w finansowych.
Reverse factoring – kiedy przeklasyfikować zobowiązanie
Jeżeli program reverse factoringu powoduje istotne wydłużenie terminu płatności, wymaga dodatkowych zabezpieczeń po stronie faktoranta lub koszty finansowania ponosi faktorant, to co do zasady mamy do czynienia z finansowaniem – a zobowiązanie z tytułu dostaw i usług należy przeklasyfikować na zobowiązanie z tytułu finansowania. Projekt wskazuje również zakres ujawnień (m.in. wartość zobowiązań objętych programem, terminy i warunki, wpływ na płynność/ryzyko).
Rachunek przepływów pieniężnych (RPP):
Jeżeli zobowiązanie utraciło charakter handlowy i stało się finansowaniem, wydatki na rzecz finansującego ujmuj w przepływach finansowych; gdy zobowiązanie zachowuje charakter handlowy, wydatki pozostają w przepływach operacyjnych.
Dwa modele analizy faktoringu zwykłego: ogólny i skrócony
• Model ogólny – dla jednostek stosujących przepisy o instrumentach finansowych; zawiera także wskazówki ilościowe do oceny przeniesienia „zasadniczych ryzyk i korzyści”.
• Model skrócony – prosta logika testowa: „czy zachowano jakiekolwiek ryzyko należności?” Jeśli tak → kontynuacja ujmowania; jeśli nie → wyksięgowanie.
Uwaga praktyczna:
Jednostki objęte przepisami o instrumentach finansowych stosują model ogólny. Pozostałe mogą wybrać model skrócony – wpisz wybór do polityki rachunkowości i stosuj go konsekwentnie (wraz z kryteriami oceny i miejscem prezentacji w sprawozdaniu).
Konsultacje publiczne – jak i do kiedy zgłaszać uwagi
• Termin: do 31 października 2025 r.
• E-mail: sekretarz.KSR@mf.gov.pl
• Materiały: zakładka Konsultacje KSR na stronie MF + projekt (PDF).
Pobierz: „Projekt KSR Faktoring w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym faktoranta (PDF) – źródło: MF:
Co zrobić teraz – szybka checklista dla Głównej Księgowej
1. Zmapuj umowy faktoringu
– Podziel na: bez regresu / z regresem / mieszane oraz reverse factoring (faktoring zobowiązań)
– Zaznacz elementy ryzyka: odkup/regres, gwarancje, zabezpieczenia, istotne wydłużenie terminu, faktoring „cichy”
2. Wybierz model analizy i zaktualizuj politykę rachunkowości
– Model ogólny (dla jednostek stosujących przepisy o instrumentach finansowych) lub model skrócony (małe/mikro)
– Dopisz kryteria klasyfikacji, miejsce prezentacji (bilans / RPP), zasady wyceny oraz ujawnień
3. Ustal schematy księgowań i zaktualizuj plan kont
– Bez regresu (wyksięgowanie należności), z regresem (finansowanie pod należność), mieszany, reverse factoring (ew. przeklasyfikowanie zobowiązania)
– Dodaj analityki: rozrachunki z faktorem, dyskonto/prowizje, depozyty/lockbox, środki o ograniczonej dyspozycji
4. Określ klasyfikację w RPP
– Bez regresu (wyksięgowanie): wpływy od faktora → operacyjne
– Z regresem (kontynuacja): wpływy od faktora → finansowe
– Reverse factoring: wydatki do finansującego zwykle → finansowe (gdy zobowiązanie ma charakter finansowania)
5. Przygotuj szablony not objaśniających (ujawnienia)
– Warunki umów (regres, limity, zabezpieczenia, terminy), skala programu, należności pozostające w bilansie, zobowiązania wobec faktora, koszty (odsetki/dyskonto), wpływ na płynność/ryzyko
– Środki o ograniczonej dyspozycji (np. depozyty/lockbox): wyodrębnienie i opis
6. Przeanalizuj wskaźniki i kowenanty
– Wpływ na zadłużenie, kapitał pracujący (NWC), cash flow; uzgodnij prezentację z biegłym rewidentem
7. Ustal obieg dokumentów i komunikację
– Umowa/cesja, rozliczenia z faktorem, odsetki/dyskonto; notatka dla sprzedaży/zakupów/treasury „kiedy sprzedaż należności, a kiedy finansowanie”
8. Wyślij uwagi do KSR (do 31.10.2025)
– Wskaż niejasności (przypadki mieszane, „cichy” faktoring, RPP), dołącz przykłady branżowe
– E-mail: sekretarz.KSR@mf.gov.pl
Podstawa prawna
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1863)