Nowelizacja ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw przewiduje modernizację krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).

Regulacja wprowadza też mechanizm automatycznego przeklasyfikowania kodów PKD z PKD-2007 na nową PKD-2025. W nowelizacji przewidziano, że podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub rejestrze REGON będą mogły do dnia 31 grudnia 2026 r. samodzielnie dokonać przeklasyfikowania kodu określającego przedmiot dotychczas prowadzonej działalności: z PKD 2007 na PKD 2025.

Natomiast po upływie okresu przejściowego, tj. z dniem 1 stycznia 2027 r., przewiduje się automatyczne przeklasyfikowanie tych podmiotów w CEIDG, KRS, w rejestrze REGON oraz innych rejestrach urzędowych.

Przedsiębiorcy, którzy w okresie równoczesnego stosowania dotychczasowej i nowej klasyfikacji sami złożą wniosek o przeklasyfikowanie kodów PKD, zostaną zwolnieni z opłat sądowych i opłat za zgłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym.

W przypadku TERYT-u ustawa wprowadza obowiązek automatycznej aktualizacji m.in. zmian nazwy ulic, miejscowości przez większość rejestrów urzędowych i sądów. Regulacja nakłada też obowiązek przekazywania przez gminy informacji niezbędnych do aktualizacji rejestru TERYT.

Dodatkowo ustawa podnosi rangę ankieterów statystycznych, nadając ich legitymacjom status dokumentu publicznego kategorii trzeciej.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.