Zaświadczenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności stanowi urzędowe potwierdzenie, że doszło do wydłużenia ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu do czasu wydania nowego. Jego przedstawienie pracodawcy przez osobę niepełnosprawną nie jest niezbędne do tego, aby była ona uznawana za pracownika z dysfunkcją zdrowotną.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zadała ona pytanie w sprawie stosowania art. 6bb ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu zostanie złożony w okresie obowiązywania obecnego dokumentu, to wtedy zachowuje ono ważność do dnia wydania nowego, choć nie dłużej niż przez sześć miesięcy.

Jednocześnie po otrzymaniu wspomnianego wniosku przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające jego złożenie oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Przedstawiony w pytaniu do BON problem dotyczył sytuacji pracodawcy, którego pracownik miał orzeczenie ważne do 30 czerwca br., a wniosek o wydanie kolejnego dokumentu złożył 6 maja, natomiast powiatowy zespół nie wystawił mu zaświadczenia, o którym mowa w art. 6bb ust. 3 ustawy. Wprawdzie nowe orzeczenie zostało wydane 11 lipca, ale miał on wątpliwości, czy w takich okolicznościach w okresie od 1 do 10 lipca zachowana jest ciągłość orzeczenia.

BON wyjaśnia, że skutek przewidziany w art. 6bb ust. 1 ustawy, sprowadzający się do przedłużenia okresu ważności orzeczenia lub zakończenia tego okresu, zachodzi z mocy prawa, niezależnie od wydania zaświadczenia, wskazanego w art. 6bb ust. 3, z woli stron stosunku pracy czy pracodawcy. Biuro dodaje, że wydanie zaświadczenia nie zmienia statusu osoby niepełnosprawnej, lecz jedynie urzędowo potwierdza, że dotychczasowe orzeczenie zachowuje ważność do wydania nowego, przez okres maksymalnie sześciu miesięcy. Istotą zaświadczenia jest bowiem urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego, a nie jego kreowanie.

Zaświadczenie może się przydać w trakcie kontroli

Jednocześnie BON podkreśla, że żaden przepis nie ogranicza reżimu dowodowego do zaświadczeń wynikających z art. 6bb ust. 3 ustawy. To oznacza, że osoba niepełnosprawna, a w dalszej kolejności jej pracodawca, mogą dokumentować przesłankę zajścia skutku w postaci złożenia wniosku o nowe orzeczenie w terminie zawartym w art. 6bb ust. 1 również w inny sposób. Jeśli więc w opisanym w pytaniu przypadku dotychczasowe orzeczenie pracownika było ważne do 30 czerwca i przed tym dniem złożył wniosek o wydanie nowego, to uległo ono wydłużeniu.

– Stanowisko BON jednoznacznie wskazuje, że przedstawienie pracodawcy zaświadczenia nie jest obligatoryjnym wymogiem do tego, aby pracownik był uznawany za niepełnosprawnego. Takim dowodem może być np. kolejne orzeczenie, z którego będzie wynikał fakt złożenia wniosku przed upływem terminu ważności tego dotychczasowego. Jednak mimo to rekomendowałabym pracodawcom, aby prosili pracownika o dostarczenie zaświadczenia. Będzie to takim dodatkowym zabezpieczeniem chociażby w trakcie kontroli, gdy pojawią się zastrzeżenia co do statusu pracownika – mówi Edyta Sieradzka. ©℗