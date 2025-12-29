Umowa dotyczy pocisków rakietowych precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km. Została zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm składającym się ze spółki joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. i Hanwha Aerospace Co. Ltd.; opiewa ona na ok. 14 mld zł. Dostawa rakiet przewidziana jest na lata 2030-2033.

Podczas poniedziałkowej uroczystości Kosiniak-Kamysz przypomniał, że to już trzecia umowa wykonawcza w programie Homar-K - koreańskich wyrzutni rakiet K239 Chunmoo, zamontowanych na ciężarówkach Jelcza.

Szef MON przekonywał, że Polska staje się nie odbiorcami, a współtwórcami tego rodzaju sprzętu, co – jak mówił – „wydawało się niemożliwe”. Zapewnił, że „rząd zmienił podejście do przemysłu”, traktując poważnie zarówno przemysł państwowy, jak i prywatny.

Wicepremier wyraził też zadowolenie z faktu, że „transfer technologii, licencja na produkcję, niezależność w produkcji stają się faktem”.

- Ale naszą wspólną ambicją, którą wyraziliśmy w rozmowie z wysokim przedstawicielem prezydenta Republiki Korei jest to, żeby to było centrum sprzedaży na Europę pocisków rakietowych do wyrzutni Chunmoo, które kupują inne państwa – mówił szef MON.

Podczas kieleckich targów zbrojeniowych MSPO we wrześniu tego roku przedstawiciele polskiego WB i koreańskiej Hanwha formalnie zawiązały spółkę joint-venture, która zbuduje w Polsce fabrykę rakiet kalibru 239 mm CGR-080 do wyrzutni rakiet Homar-K. (PAP)