Orlen uruchomił produkcję ze złoża, którego zasoby szacowane są na 1,2 mld m³ gazu ziemnego, a całe przedsięwzięcie zostało bezpośrednio powiązane z rozbudową Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Efekt jest podwójny: nowy wolumen surowca oraz wzrost wydobycia z już funkcjonujących złóż w regionie.

Projekt wpisuje się w długofalową strategię bezpieczeństwa energetycznego i ma znaczenie wykraczające poza samą lokalizację inwestycji. W warunkach rosnącego zapotrzebowania na gaz ziemny w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle, stabilne krajowe wydobycie zyskuje kluczową rolę jako element ograniczający zależność od importu.

Złoże Różańsko i 130 mln m³ gazu rocznie dla gospodarki

Według informacji przekazanych przez spółkę, eksploatacja złoża Różańsko może zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziemnego nawet o 130 mln m³ rocznie. Orlen zakłada prowadzenie produkcji przez około 20 lat, czyli w okresie, w którym zapotrzebowanie krajowej gospodarki na gaz ziemny będzie – według prognoz – najwyższe.

Pozyskiwany surowiec trafi przede wszystkim do elektrociepłowni w Kostrzynie nad Odrą i Gorzowie Wielkopolskim, wzmacniając stabilność lokalnych systemów energetycznych i ciepłowniczych. Równolegle, w ramach zagospodarowania złoża, produkowana będzie ropa naftowa oraz płynna siarka, m.in. dzięki nowej instalacji odsiarczania gazu. Te produkty zostaną skierowane do polskiego przemysłu – ropa do instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, a siarka jako istotny komponent do produkcji nawozów sztucznych i opon.

Jedna piąta krajowego zapotrzebowania na gaz z Polski

Obecnie Orlen pozyskuje w Polsce około jednej piątej potrzebnego gazu ziemnego, co oznacza blisko 3,5 mld m³ rocznie. Spółka zakłada dalszy wzrost produkcji wraz z rosnącym zapotrzebowaniem krajowej gospodarki. Zgodnie z przyjętymi planami, w 2030 roku wydobycie w Polsce ma osiągnąć poziom 4 mld m³ rocznie.

– „Krajowe wydobycie gazu i ropy to jeden z filarów naszego bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie pozyskujemy w Polsce około jedną piątą potrzebnego nam gazu ziemnego – to blisko 3,5 mld m³ rocznie. W kolejnych latach, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec, nasza produkcja będzie systematycznie rosła, aby osiągnąć 4 mld m³ w 2030 roku. Surowce, które wydobywamy, pracują na rzecz całej gospodarki – gaz zasila energetykę i ciepłownictwo, ropa trafia do krajowych instalacji petrochemicznych i rafineryjnych, będąc podstawą m.in. do produkcji paliw i tworzyw, a siarka stanowi istotny komponent w produkcji nawozów sztucznych czy opon” – powiedział Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. Upstream, cytowany w komunikacie spółki.

Rozbudowa Kopalni Dębno i nowy blok kogeneracyjny 8 MW

Zagospodarowanie złoża Różańsko nie ograniczyło się do uruchomienia samej produkcji. Inwestycja objęła modernizację trzech istniejących otworów produkcyjnych, rozbudowę instalacji technologicznych oraz budowę nowego rurociągu, który połączył złoże z jedną z największych instalacji wydobywczych w kraju – Kopalnią Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.

Kluczowym elementem projektu była także rozbudowa kopalni o blok kogeneracyjny o mocy 8 MW, zasilany gazem z okolicznych złóż. Nowa jednostka zapewni kopalni pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło technologiczne, a nadwyżki energii będą mogły trafić na rynek. Rozbudowa infrastruktury umożliwiła również zwiększenie wydobycia ze złoża Cychry, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Strategia Orlen 2035 i 12 mld m³ gazu z własnych złóż

Wzmocnienie krajowego wydobycia gazu ziemnego to jeden z kluczowych elementów strategii Orlen 2035. Dokument zakłada, że w perspektywie 2030 roku produkcja gazu w Polsce osiągnie 4 mld m³ rocznie, ale ambicje koncernu sięgają znacznie dalej.

Równolegle Grupa Orlen rozwija projekty na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i planuje kolejne inwestycje zagraniczne. Celem jest osiągnięcie 12 mld m³ gazu ziemnego rocznie z własnych złóż do końca dekady, co ma wzmocnić pozycję koncernu jako jednego z kluczowych producentów gazu w regionie.

Multienergetyczny koncern o niemal 297 mld zł przychodów

Grupa Orlen zarządza dziś rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej oraz wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie. Spółka zajmuje się również produkcją energii, w tym z odnawialnych źródeł energii, oraz dystrybucją gazu ziemnego.

W ostatnich latach koncern sfinalizował przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG, budując strukturę multienergetyczną o szerokim zakresie działalności. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Orlen w 2024 roku wyniosły 296,95 mld zł. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku i wchodzi w skład indeksu WIG20.