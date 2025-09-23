W sprawozdaniu przyjętym we wtorek większością 42 głosów do dziewięciu, przy sześciu wstrzymujących się, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zaproponowała zmiany w nowych przepisach UE dotyczących staży.Celem jest zapewnienie stażystom odpowiednich warunków pracy i uniemożliwienie firmom maskowania zwykłej pracy jako staży.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji Zatrudnienia przedstawili jasną definicję stażu, podkreślając, że powinien on trwać ograniczony czas i obejmować pracę na poziomie podstawowym, ułatwiając przejście z edukacji do zatrudnienia. Chcą, aby wszystkie staże zostały objęte nowymi przepisami, z wyjątkiem staży obowiązkowych, które stanowią integralną część studiów lub praktyk zawodowych.

Zmiany w przepisach: Staż jedynie w oparciu o umowę

Posłowie do Parlamentu Europejskiego ds. zatrudnienia podkreślają, że wszyscy potencjalni stażyści powinni otrzymać pisemną umowę o staż opisującą wynagrodzenie, zadania, cele uczenia się, prawa i obowiązki oraz czas trwania stażu. Staże nie powinny trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że jest to należycie uzasadnione. W tekście stwierdzono, że stażyści powinni mieć również dostęp do zabezpieczenia społecznego, obejmującego ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki dla bezrobotnych i składki emerytalne.

Zwalczanie nadużyć: Kolejnych staży u tego samego pracodawcy, brak kompleksowego ogłoszenia o wakacie

Zdaniem posłów do Parlamentu Europejskiego staż, który nie jest opłacany zgodnie z prawem krajowym, nie zawiera elementu szkoleniowego lub nie ma mentoringu ani oceny, należy uznać za praktykę stanowiącą nadużycie, ponieważ oznacza, że stosunek pracy jest maskowany jako staż. Członkowie wprowadzili dodatkowe sygnały alarmowe, które mają pomóc w wykrywaniu i zwalczaniu tych praktyk, na przykład gdy stażysta odbywa wiele lub kolejne staże u tego samego pracodawcy lub gdy nie ma kompleksowego ogłoszenia o wakacie.

Aby ułatwić egzekwowanie nowych przepisów, posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych popierają propozycję zobowiązania przedsiębiorstw do udostępniania na żądanie właściwym organom krajowym danych na temat liczby staży, czasu ich trwania, warunków pracy itp.

Nowe przepisy ułatwiłyby stażystom zgłaszanie nadużyć, ponieważ istniałyby kanały anonimowego i bezpiecznego zgłaszania złych warunków pracy. Posłowie chcą także, aby organizacje wyznaczyły osobę, do której stażyści mogliby zwrócić się o poradę i wsparcie w przypadku podejrzenia nadużyć.

PE chce podnieść standardy zatrudnienia

Sprawozdawczyni Alicia Homs Ginel (S&D, ES) tak oceniła projekt dyrektywy:

Parlament Europejski wysyła dziś jasny sygnał młodym ludziom w całej Europie: ich praca ma znaczenie, a ich prawa muszą być chronione. Po półtora roku intensywnej pracy dyrektywa ta stanowi naszą odpowiedź na apele młodych ludzi podczas Konferencji w sprawie Przyszłości Europy i Europejskiego Roku Młodzieży. Zajmuje się powszechnymi nadużyciami i ukrytym zatrudnieniem, gwarantuje godziwą płacę i ochronę socjalną oraz zapewnia, że staże stanowią prawdziwą drogę do zatrudnienia o standardowej jakości.

Projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie staży powstał w odpowiedzi na wezwanie Parlamentu Europejskiego z 2023 r. do ustalenia minimalnych standardów jakości staży, w tym zasad dotyczących czasu trwania, wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej, zgodnie z krajowymi przepisami i praktykami.

