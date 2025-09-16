Staż tylko na podstawie pisemnej umowy, obowiązkowa zapłata i opiekun dla każdego stażysty – to główne założenia do projektu ustawy o stażach wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z założeniami projektu ustawa o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1244 ze zm.) zostanie uchylona.

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich osób – niezależnie od wieku – które odbywają staże poza systemem edukacji. Z ustawy wyłączone zostaną obowiązkowe praktyki szkolne i akademickie, staże organizowane przez urzędy pracy oraz te niezbędne do uzyskania dostępu do zawodów regulowanych.