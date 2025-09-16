Staż tylko na podstawie pisemnej umowy, obowiązkowa zapłata i opiekun dla każdego stażysty – to główne założenia do projektu ustawy o stażach wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Zgodnie z założeniami projektu ustawa o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1244 ze zm.) zostanie uchylona.
Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich osób – niezależnie od wieku – które odbywają staże poza systemem edukacji. Z ustawy wyłączone zostaną obowiązkowe praktyki szkolne i akademickie, staże organizowane przez urzędy pracy oraz te niezbędne do uzyskania dostępu do zawodów regulowanych.
Projekt przewiduje obowiązek zawarcia pisemnej umowy stażowej, w której znajdą się jasno określone cele, program i zakres obowiązków. Każdy stażysta ma mieć opiekuna, który będzie monitorował postępy i wspierał uczestnika. Maksymalny czas trwania stażu ma wynieść sześć miesięcy, a jego rozwiązanie będzie możliwe po siedmiu lub czternastu dniach wypowiedzenia, w zależności od długości trwania.
Pracodawca będzie miał obowiązek wypłaty miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów, co najmniej w wysokości 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Kwota ta nie będzie mogła przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia. Przy stażach w niepełnym wymiarze godzin stawki mają być proporcjonalne. Stażyści zostaną objęci ubezpieczeniami społecznymi na zasadach zleceniobiorców, a ich czas pracy nie będzie mógł przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.
Nowa ustawa zagwarantuje również prawo do dni wolnych – do jednego dnia za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie pierwszych trzech miesięcy stażu i do dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie kolejnych trzech miesięcy. Stażystów nie będzie mogło być w firmie więcej niż etatowych pracowników, a samozatrudniony przedsiębiorca będzie mógł przyjąć tylko jednego stażystę.
Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest w IV kw. 2025 r.
