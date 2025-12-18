Wydłużony termin rozliczeń pomocy energetycznej dla firm

Ustawa usprawniająca mechanizmy wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła przedłużała do 30 czerwca 2026 r. termin na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji przez przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości udzielonej im pomocy w związku ze stosowaniem w II połowie 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej, na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023–2025.

Termin na złożenie informacji upłynął 30 czerwca 2025 r. W uzasadnieniu projektu ustawy zaznaczono, że ze względu na ryzyko zwrotu pomocy przez przedsiębiorców, którzy nie dochowają terminu na złożenie informacji, celowe jest jego wydłużenie. Jak zaznaczono, informacja składana przez firmy jest niezbędna sprzedawcom energii elektrycznej, by mogli zweryfikować, czy taka pomoc publiczna lub pomoc de minimis nie przekracza dopuszczalnych limitów określonych w prawie UE.

Podczas prac nad ustawą wiceminister energii Konrad Wojnarowski informował, że około 50 tys. małych i średnich przedsiębiorców nie złożyło jeszcze lub nie poprawiło informacji o pomocy, jaką otrzymało w związku z wysokimi cenami energii.

Możliwość korekty danych o pomocy do czerwca 2026 roku

Nowela zawiera też zmianę umożliwiającą przedsiębiorcy złożenie korekty informacji o pomocy w terminie do 30 czerwca 2026 r., jeżeli przedsiębiorca ten uznał, że ta złożona wcześniej zawierała błędy lub braki formalne.

Po wprowadzeniu zmian trzeba będzie przesunąć termin dla Zarządcy Rozliczeń z 31 grudnia 2026 r. na dzień 31 marca 2027 r. na przekazanie ministrowi właściwemu ds. energii zbiorczego rozliczenia środków oraz przekazania niewykorzystanych środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowelizacja obliguje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy lub w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o zaistnieniu na obszarze gminy okoliczności, uniemożliwiających spełnienie przesłanek otrzymania bonu ciepłowniczego, tzn., jeśli na obszarze gminy nie funkcjonuje system ciepłowniczy, z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych, albo jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają 170 zł/GJ netto. Wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia tych okoliczności nie będzie rozpoznawany.

Inny zapis nowelizacji zmienia przepis ustawy o bonie ciepłowniczym. Zmieniony zostanie termin drugiego obowiązku publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto, jaki został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne w związku z ubieganiem się o bon ciepłowniczy za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r., o który wnioski będą mogły być składane od 1 lipca 2026 r. (PAP)