Za nowelą głosowało 240 posłów, 152 było przeciw, 30 wstrzymało się od głosu.

Portal do zbierania podpisów stworzy Krajowe Biuro Wyborcze

Nowela zakłada utworzenie „Portalu zgłaszania kandydatów lub list kandydatów w wyborach powszechnych”, prowadzonego i utrzymywanego przez Krajowe Biuro Wyborcze. Za pośrednictwem portalu wyborcy będą mogli składać elektroniczne deklaracje poparcia, uwierzytelnione m.in. podpisem zaufanym, podpisem osobistym czy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowela przewiduje stworzenie hybrydowego sposobu zbierania podpisów bez rezygnacji z tradycyjnej zbiórki podpisów, urozmaiconego o podpisy elektroniczne.

Sejm odrzucił poprawkę złożoną podczas drugiego czytania przez posła Konfederacji Witolda Tumanowicza, która miała na celu zapewnienie jawności liczby zebranych podpisów w formie elektronicznej po procesie rejestracyjnym przez dany komitet.

Jakie wybory obejmie zbieranie podpisów online?

Według noweli elektroniczna forma poparcia ma dotyczyć m.in. wyborów do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Komitety wyborcze będą zobowiązane do przekazywania organom wyborczym wykazów podpisów zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Celem noweli jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej.

Nowelizacja zakłada udzielanie poparcia przez wyborcę za pomocą formularza elektronicznego przez wypełnienie formularza elektronicznego udostępnionego w Portalu, jego uwierzytelnienie oraz złożenie za pomocą portalu.

W noweli przewidziano, że formularz elektroniczny będzie zawierał nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego listę lub kandydata, numer okręgu wyborczego, w którym lista lub kandydat jest zgłaszany, nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer PESEL udzielającego poparcia oraz adnotację z udzieleniem poparcia z datą. Następnie formularze byłyby przekazywane komitetom wyborczym popartego kandydata.

Nowela zakłada również rozszerzenie przepisów karnych – odpowiedzialnością objęte mają być nadużycia związane z elektronicznym zbieraniem poparcia, w tym wywieranie nacisku na wyborców (grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł) czy przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za udzielenie poparcia (grzywna od od 10 tys. zł do 50 tys. zł).

Nowela ma wejść w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia. Koszt utworzenia portalu oszacowano na 10 mln zł, a jego utrzymania na ok. 1 mln zł rocznie, finansowane z budżetu Państwowej Komisji Wyborczej.

Projekt został złożony w czerwcu 2024 r. przez m.in. posłów Polski 2050.

Nowela trafi teraz do dalszych prac w Senacie. (PAP)