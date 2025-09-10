Wysokość wskaźnika referencyjnego, definicja produktywności i składniki pensji minimalnej – to trzy najważniejsze kwestie, które nadal budzą emocje podczas prac rządu nad projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Dokument, przygotowany przez resort pracy, który ma wdrożyć unijną dyrektywę o adekwatnych płacach, trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów – i został tam skrytykowany. Ministerstwo Finansów i Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii ostrzegają przed nadregulacją i dodatkowymi kosztami.

Resorty finansów i rozwoju są zgodne: próg 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia jako wartość referencyjna jest zbyt wysoki. Wartość referencyjna ma być wskaźnikiem stosowanym do oceny, czy wysokość płacy minimalnej jest adekwatna do warunków rynkowych. Ustalenia w przepisach krajowych wartości referencyjnej wymaga dyrektywa unijna o adekwatnych płacach. Przewidziano w niej, że wskaźnik ten może być ustalony na poziomie 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto lub według przepisów krajowych.