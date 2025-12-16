Po miesiącach politycznej stagnacji Partia Demokratyczna doszła do wniosku, że skupienie się na kwestii przystępności cenowej – affordability – jest jej najlepszą szansą na odzyskanie przez nią poparcia w sondażach. Demokraci odnieśli znaczące sukcesy w listopadowych wyborach lokalnych – od zwycięstwa Zohrana Mamdaniego w wyścigu o fotel burmistrza Nowego Jorku po triumfy w wyborach gubernatorskich w Wirginii i New Jersey – w dużej mierze dzięki swojemu przekazowi gospodarczemu. W ubiegłym tygodniu kolejne zwycięstwo odniosła także demokratyczna kandydatka Eileen Higgins, która wygrała w głosowaniu na burmistrzynię Miami, co zakończyło trzy dekady nieprzerwanych rządów republikanów w największym mieście Florydy.

Donald Trump konsekwentnie zaprzecza, by Stany Zjednoczone borykały się z kryzysem przystępności cenowej, uznając takie twierdzenia za mistyfikację. – Ceny bardzo wyraźnie spadają. Ale oni (demokraci – red.) mają nowe słowo, wiecie? Zawsze mają jakąś mistyfikację. Nowe określenie to „przystępność cenowa” – stwierdził podczas ostatniego wystąpienia w Pensylwanii. I dodał: „Dali wam najwyższą inflację w historii, a my szybko te ceny obniżamy. Niższe ceny, wyższe wypłaty”.