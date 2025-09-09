Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Teraz dokument czeka już tylko na podpis premiera, który – zgodnie z ustawą – musi zostać złożony najpóźniej do 15 września. Proponowane stawki to 4806 zł brutto miesięcznie oraz 31,40 zł brutto za godzinę pracy. W praktyce oznacza to podwyżkę o odpowiednio 140 zł miesięcznie i 90 gr za godzinę w porównaniu z poziomem obowiązującym od stycznia 2025 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Rząd przekonuje, że zaproponowany poziom odpowiada 51 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. (9420 zł) i zapewnia stabilne podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu cen.