Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Teraz dokument czeka już tylko na podpis premiera, który – zgodnie z ustawą – musi zostać złożony najpóźniej do 15 września. Proponowane stawki to 4806 zł brutto miesięcznie oraz 31,40 zł brutto za godzinę pracy. W praktyce oznacza to podwyżkę o odpowiednio 140 zł miesięcznie i 90 gr za godzinę w porównaniu z poziomem obowiązującym od stycznia 2025 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.
Rząd przekonuje, że zaproponowany poziom odpowiada 51 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. (9420 zł) i zapewnia stabilne podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu cen.
Odmienne stanowisko prezentują związki zawodowe. Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ od miesięcy wspólnie domagają się podwyżki do poziomu 5015 zł brutto. Szczególnie ostro krytykuje projekt Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które stwierdza wprost:
„Uznajemy propozycję ustalenia płacy minimalnej na kolejny rok na poziomie 4806 zł brutto za dalece niewystarczającą – zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Symboliczna, zaledwie 3 proc., zmiana w porównaniu do stawki obowiązującej w 2025 r. nie zapewni realnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego”.
Związkowcy ostrzegają też przed ryzykiem błędnych prognoz inflacyjnych i spadkiem wartości pensji minimalnej. Jak podkreślają:
„Propozycja rządu oznacza, że relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obniży się – z 52,7 proc. w 2025 r. do 50,5 proc. w 2026 r., co oznacza faktyczny regres – szkodliwy zarówno dla pracowników, jak i całej gospodarki. Polska potrzebuje impulsu popytowego, a zatem wsparcia dla konsumpcji wewnętrznej oraz inwestycji w pracowników, a nie dalszego zaciskania pasa kosztem pracujących”.
Przedstawiciele pracodawców popierają propozycję rządu. ©℗
