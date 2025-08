Dla porównania, w 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 30,50 zł brutto.

Nowe stawki zostały zaproponowane wcześniej Radzie Dialogu Społecznego, czyli forum skupiającemu przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych. Negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem – strony nie osiągnęły porozumienia w przewidzianym 30-dniowym terminie.

Kto ustala wysokość płacy minimalnej?

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w takiej sytuacji to Rada Ministrów jest zobowiązana do samodzielnego określenia wysokości płacy minimalnej. Ma na to czas do 15 września br. Ostateczne kwoty nie mogą być niższe od tych, które wcześniej zostały zaproponowane partnerom społecznym.

Płaca minimalna 2026. Ile może wynieść podwyżka?

Jeżeli projekt zostanie przyjęty w obecnym kształcie, od 1 stycznia 2026 roku osoby zatrudnione na umowę o pracę będą otrzymywać co najmniej 4806 zł brutto miesięcznie, czyli o 140 zł więcej niż w 2025 roku. Z kolei minimalna stawka godzinowa na umowach cywilnoprawnych wzrośnie z 30,50 zł do 31,40 zł brutto. Rząd musi przyjąć rozporządzenie do połowy września. Po jego ogłoszeniu nowe stawki będą obowiązywać przez cały 2026 rok.