Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Regulacja wprowadza bardziej rygorystyczne parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia. Zobowiązuje też dostawców wody (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) do przekazywania konsumentom informacji o cenie i zużyciu wody przynajmniej raz w roku na fakturze lub w aplikacji mobilnej. Dostawca będzie musiał przekazać, ile wody gospodarstwo zużywa rocznie, a także podać ceny za litr wody dostarczanej wody w porównaniu z cenami wody butelkowanej.

Dostawcy wody zobowiązani do informowania konsumentów

Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mieć zapewniony także dostęp online do aktualnych informacji, takich jak jakość wody, przekroczenia wartości parametrycznych, twardość oraz stopień mineralizacji wody, wyniki programów monitoringu czy wyniki oceny ryzyka.

Przepisy określają również obowiązki dostawców wody w kwestii badania jej jakości, także doprecyzowują kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedury dotyczące nadzoru nad jakością wody związane m.in. z monitoringiem oraz stwierdzaniem przydatności do spożycia.

Przyjęty przez rząd projekt zobowiązuje dostawców wody do przeprowadzania oceny ryzyka przy ujęciach wody i systemach zaopatrzenia. "Dostawcy wody będą dokonywać przeglądu ocen ryzyka i w razie potrzeb je aktualizować" - czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Ministrów.

Zmiany obejmą także właścicieli budynków i instytucje publiczne

Oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych będą musieli dokonywać również właściciele lub zarządcy nieruchomości mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)