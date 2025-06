Wynika tak z nowej interpretacji ZUS. Wątpliwości miał zakład pracy, który na mocy regulaminu płac uiszczał swoim pracownikom przechodzącym chorobę nowotworową dodatki dopełniające zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne do pełnego wynagrodzenia. Celem regulacji było zapewnienie pełnego dochodu pracownikom znajdującym się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Dodatek wynosił 10 lub 20 proc. podstawy wymiaru zasiłku lub świadczenia. Pracodawca sam uważał, że wskazane wyrównanie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Podpierał się przy tym par. 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 316; dalej: rozporządzenie). Zgodnie z cytowanym przepisem z podstawy składek pozostają wyłączone składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo podczas pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one faktycznie wypłacane za czas pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Nie mając jednak pewności, zapytał ZUS, składając wniosek o interpretację.

Składki zdrowotnej też nie trzeba płacić