Zarząd Poczty Polskiej zdecydował się wprowadzić regulamin wynagradzania oraz zapowiedział też "czasowe zamrożenie" realizowanego Programu Dobrowolnych Odejść i zwolnień grupowych. Związkowcy, odnosząc się do regulaminu, mówią o "dowodzie na lekceważenie pracowników".

Poczta Polska po nieudanych negocjacjach w sprawie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wprowadzi w spółce regulamin wynagradzania. Zapowiedziała również po fali protestów ograniczenie liczby zwolnień grupowych.

Nowy regulamin wynagradzania

Jak poinformował Związek Zawodowy Pracowników Poczty, pracodawca przedstawił nowy Regulamin Wynagradzania który ma obowiązywać do 31 grudnia 2025 r.

"Nie uwzględnił żadnych z postulatów przesłanego przez nas negatywnego stanowisko wycofując się również z przedstawionej 28 lutego 2025 r. zapowiedzi przepisów przejściowych dot. nagród jubileuszowych i kwot dodatków inkasenckich / konwojenckich. To kolejny dowód na lekceważenie Pracowników, naszych postulatów i wniosków" – czytamy w poście ZZ Pracowników Poczty.

Tymczasem pracodawca uważa, że 11 spotkań nie wystarczyło, aby uzgodnić wspólny ZUZP. – Sprawę tak ważnych dla wszystkich wynagrodzeń pracowniczych niektórzy związkowcy sprowadzili w ostatnim czasie do absurdalnej kwestii wyboru sali. Mimo to nie odchodzimy od stołu negocjacyjnego i w drugiej połowie roku chcemy wrócić do rozmów o ZUZP – przekazała wiceprezes Drozd.

12 związków zawodowych (w tym reprezentatywna Solidarność) podpisało się pod stanowiskiem: "Uważamy, że przedstawiona przez pracodawcę wersja regulaminu nie odpowiada na rzeczywiste potrzeby pracowników, ale również wprowadza zmiany, które negatywnie wpłyną na wynagrodzenia oraz warunki pracy w Poczcie Polskiej".

– Zdecydowaliśmy się na konsultacje Regulaminu Wynagradzania w poczuciu odpowiedzialności za wszystkich pracowników, chcąc uniknąć niekorzystnej dla nich tymczasowej polityki wynagradzania – powiedziała Joanna Drozd. – 28 lutego spotkaliśmy się ze związkami zawodowymi, by omówić realne, możliwe do spełnienia warunki. Niestety, związki zawodowe kolejny raz wykazały się brakiem zrozumienia sytuacji, w której znajduje się Spółka – dodała.

"Zarząd w komunikacji z pracownikami podkreśla, że wszyscy pracownicy Poczty otrzymają wynagrodzenia za marzec w wysokości nie mniejszej, niż w miesiącu poprzednim i nikt z zatrudnionych nie będzie na wprowadzanych zmianach stratny" – wskazano.

Grupowe Wypowiedzenia Zmieniające

W związku z przyjęciem regulaminu wynagradzania zarząd PP przeprowadzi grupowe wypowiedzenia zmieniające, które są niezbędne do zmiany warunków wynagradzania.

– Proces wypowiedzeń zmieniających może budzić wiele emocji, ale ma on na celu wyłącznie zmiany zapisów obowiązujących w umowach naszych pracowników. Nie ma on nic wspólnego z redukcją zatrudnienia. To tylko formalność – przekonuje Joanna Drozd.

Zamrożenie Programu Dobrowolnych Odejść

Podjęto również decyzję o tymczasowym zamrożeniu trwającego od stycznia Programu Dobrowolnych Odejść i zwolnień grupowych. Dotąd programem objęto 5 tys. pracowników i - według pracodawcy - 90 proc. przyjęło tę ofertę.

"Osoby, które nie przyjęły oferty, zostaną - zgodnie z zapowiedzią, objęte zwolnieniem grupowym. O ile nie zaistnieją nowe okoliczności, po analizach sytuacji finansowej i możliwości zachowania ciągłości operacyjnej, jesienią tego roku zostaną podjęte decyzje o ew. dalszej optymalizacji zatrudnienia" – podaje Poczta Polska.

Przypomnijmy: wcześniej konsultacjom ze związkami zawodowymi został jednak poddany regulamin Programu Dobrowolnych Odejść, który obejmie nie więcej niż 8 518 etatów. Skierowany był do następujących grup: zarządzanie, sprzedaż – czyli również pracownicy sprzedaży w obszarze klienta kluczowego i biznesowego, detalicznego, operacje – czyli kontrolerzy/dyspozytorzy, pracownicy ekspedycji i rozdzielni, listonosze miejscy, listonosze wiejscy, kierowcy stale prowadzący samochody i pracownicy ochrony oraz wsparcie funkcjonalne – back office funkcjonalny.