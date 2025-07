Przypomnijmy, zasiłek opiekuńczy to świadczenie pieniężne przysługujące osobom ubezpieczonym, które muszą sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Projekt, nad którym pracuje resort rodziny, przewiduje wprowadzenie możliwości przesyłania wniosków o to świadczenie do ZUS w postaci elektronicznej przez płatników składek oraz biura rachunkowe. Dodatkowo ministerstwo zapowiada wprowadzenie zmiany w składaniu dokumentów dla celów zasiłkowych.

„Rozwiązania planowane w projekcie są korzystne dla płatników składek, biur rachunkowych składających do ZUS dokumenty oraz ubezpieczonych. Konieczne jest wprowadzenie elektronizacji w tym zakresie, gdyż obecny tryb jest postrzegany jako nieprzystający do obecnej rzeczywistości i nieefektywny” – uzasadnia MRPiPS.