Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) otrzyma ponad 2,4 miliarda złotych wsparcia na rozwój produkcji amunicji kalibru 155 mm – wynika z umów podpisanych w środę między PGZ a Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP). Dzięki tym środkom mają powstać także trzy nowe fabryki amunicji w ramach PGZ.

Rekordowe wsparcie dla PGZ. Kto dostanie najwięcej?

Pieniądze pochodzą z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, którym zarządza MAP. Trafią one do czterech spółek wchodzących w skład PGZ i zajmujących się produkcją amunicji. Najwięcej – ponad 1,3 miliarda zł – otrzyma Dezamet S.A., który rozbuduje swój potencjał wytwórczy w zakresie amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Mesko S.A. dostanie ponad 887 milionów złotych na zwiększenie produkcji korpusów do pocisków tego samego kalibru. Nitro-Chem S.A. zainwestuje ponad 113 milionów w nowe linie technologiczne do elaboracji amunicji, czyli jej końcowego przygotowania do użycia. Z kolei Gamrat sp. z o.o. dostanie ponad 66 milionów zł na budowę instalacji do produkcji gazogeneratorów.

Cały projekt wpisuje się w plan utworzenia w ramach PGZ trzech fabryk amunicji, co ma znacząco zwiększyć krajowe zdolności produkcji materiałów i środków bojowych – przede wszystkim właśnie amunicji kalibru 155 mm. Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski, obecny przy podpisaniu umów, zapowiedział, że pierwsze środki zostaną przekazane już w lipcu. Dodał, że celem jest osiągnięcie rocznej produkcji na poziomie 150–180 tysięcy pocisków do końca 2027 r. Podkreślił, że MAP i Fundusz Inwestycji Kapitałowych będą dokładnie nadzorować realizację inwestycji.

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz przypomniał, że Grupa już działa w tym obszarze – pod koniec 2023 r. podpisała z Ministerstwem Obrony Narodowej kontrakt na dostawę 300 tysięcy pocisków 155 mm. – W tym roku planujemy wyprodukować 20 tysięcy, w przyszłym roku 50 tysięcy, a w 2027 – już 80 tysięcy – szacował.

Produkcja amunicji w Polsce: od importu do niezależności

W listopadzie 2023 r. uchwalono ustawę umożliwiającą finansowanie rozbudowy zdolności produkcyjnych amunicji. Pozwala ona przekazać Funduszowi Inwestycji Kapitałowych łącznie 3 miliardy złotych: 2 miliardy z budżetu MON, a kolejny miliard w formie papierów wartościowych od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Fundusz może inwestować te środki w zakłady, które zgłoszą odpowiednie projekty budowy fabryk.

Zwiększenie możliwości produkcji amunicji, zwłaszcza artyleryjskiej w standardzie NATO (czyli kalibru 155 mm), to dziś jeden z kluczowych tematów w debacie o przyszłości polskiego przemysłu zbrojeniowego. Obecnie krajowe możliwości to tylko kilkadziesiąt tysięcy pocisków rocznie, a duża część komponentów pochodzi z importu. Eksperci mówią o konieczności przynajmniej kilkukrotnego zwiększenia produkcji.