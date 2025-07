Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że niż znad Słowacji już wkroczył na tereny południowej Polski.

IMGW o sytuacji w Polsce

„Na tę chwilę spodziewamy się tych opadów do 150 mm, czyli tyle, co opad za okres około 1-2 miesięcy, m.in. na południu kraju, gdzie mamy ostrzeżenia trzeciego stopnia, czyli w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Tutaj do poniedziałku może spaść nawet 150 milimetrów opadu” – powiedziała Prasek i podkreśliła, że podczas powodzi ubiegłego roku opady były znacznie wyższe.

Dodała, że „co prawda grunt jest wysuszony, ta woda nie ma takiej możliwości wchłonięcia w glebę, natomiast będzie ona rozchodzić się na boki na zurbanizowanych terenach, co właśnie może powodować lokalne podtopienia i zalania” – powiedziała Prasek i podkreśliła, że podczas powodzi ubiegłego roku opady były znacznie wyższe.

Ekspertka oceniła, że sytuacja jest niebezpieczna i dynamiczna. „W związku z tym spodziewamy się także zwiększenia ostrzeżeń trzeciego stopnia w rejonach Małopolski. W centrum kraju i na północy mamy ostrzeżenia drugiego stopnia i opady do 100 mm do poniedziałku” – zaznaczyła.

Rząd zwołał posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z sytuacją pogodową i napływem niżu genueńskiego nad terytorium Polski, w niedzielę o godz. 18 odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na portalu X.

Jak napisał na portalu X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, posiedzenie pod przewodnictwem wiceszefa resortu Wiesława Leśniakiewicza odbędzie się o godz. 18 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, że sytuacja jest monitorowana i kontrolowana. W miejscach, gdzie okoliczności wymagają interwencji, działają strażacy i policjanci. „W gotowości pozostaje Centralny Odwód Operacyjny, podchorążych. Podniesione zostały stany osobowe ratowników w województwach śląskim, małopolskim i opolskim” – poinformował Kierwiński.

Po zakończeniu zebrania odbędzie się briefing prasowy.

Strażacy interweniują w całej Polsce

Do godz. 15 w niedzielę strażacy odnotowali 183 interwencje będące wynikiem czynników atmosferycznych - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

Jak podała PSP najwięcej interwencji strażacy mieli w woj. podkarpackim, opolskim i mazowieckim. „Prowadzone działania polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych ulic, piwnic, posesji oraz usuwaniu wiatrołomów” - wyjaśniła PSP.

Więcej ostrzeżeń RCB

IMiGW podnosi stopień alertów związanych z intensywnymi opadami deszczu i burzami. Ostrzeżenia III stopnia zostały wydane dla południowej części woj. łódzkiego i zachodniej części woj. mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. Do II stopnia wzrosły ostrzeżenia dla woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.

Dla centralnego obszaru Pomorza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia.

W związku z występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty na niedzielę i poniedziałek dla województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

W mocy pozostają wydane wcześniej ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami oraz ostrzeżenia hydrologiczne I i II stopnia w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami. Wszystkie alerty będą obowiązywać do poniedziałku.

Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.