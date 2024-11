Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie mieszkaniowe dla policjantów będzie powoli odpowiadało świadczeniu, jakie otrzymuje wojsko. Najniższa stawka dodatku wyniesie od przyszłego roku 630 zł, a najwyższa 1800 zł. Zmiany zostaną wdrożone jednak w trzech etapach.

"Szklanka do połowy pusta" – tak spotkanie z MSWiA ocenił zarząd NSZZ Policjantów. Choć główny postulat podniesienia płac nie został jak dotąd zrealizowany, omówiono kwestię świadczenia mieszkaniowego.

Świadczenie mieszkaniowe dla policjantów w 2025 r.

Jak podaje biuro prasowe ZG NSZZ Policjantów, minister MSWiA przychylił się do propozycji, aby świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy tej formacji stanowiło odwzorowanie wojskowego zarówno pod względem stawek, jak ich zróżnicowania.

"Po zrealizowaniu przyszłorocznej podwyżki stawek od 1 stycznia 2025 roku najniższa z nich wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł. MSWiA chce jednak, by wdrożenie tego świadczenia odbyło się w trzech etapach: 2025 r. – do 40 proc., 2026 r. – do 75 proc., 2027 – do 100 proc." – czytamy w komunikacie.

Jakie świadczenie mają otrzymać wojskowi? Według projektu MON Podano również, że od stycznia 2025 roku wysokość stawki podstawowej świadczenia mieszkaniowego wyniesie 300 zł, a współczynnik będzie stanowił od 2,1 do 6,0 w zależności od garnizonu. Najwyższe świadczenie więc w wysokości 1800 zł będzie dostępne dla żołnierzy stacjonujących w warszawskim garnizonie. Analogiczne zasady mają dotyczyć policji.

"Dotyczy wszystkich funkcjonariuszy łącznie z tymi, którzy skorzystali z pomocy na remont mieszkania. I dla przykładu: najwyższy wzrost świadczenia – 420 zł – nastąpi w Katowicach, gdzie zwiększono je z 660 do 1080 zł. Ale sporą różnicę, bo 360 zł, odczują też żołnierze służący w Pruszczu Gdańskim (podwyżka do 1170 zł), Goleniowie (1110 zł) . Wzrost świadczenia o 330 zł czeka wojskowych mieszkających w Żaganiu (900 zł), Bolesławcu (1020 zł), Darłowie (990 zł), Krakowie (1290 zł)" – podaje ZG NSZZ Policjantów.

Co z podwyżkami w policji?

Przypomnijmy: dodatek mieszkaniowy to realizacja jednego z wielu postulatów policjantów. Przede wszystkim funkcjonariuszom zależało na wzroście wynagrodzeń, który miał wynieść 15 proc.

Na razie związkowcy poinformowali, że środki finansowe mają znaleźć się w budżecie MSWiA, a modernizacja uposażeń będzie dotyczyła nowej siatki płac i progresywnego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych. Nie pokazano jak dotąd konkretnych rozwiązań.

"Z przekazanych informacji wynika, że korekta w uposażeniach przyniesie wymierne zmiany, a duża część rozwiązań wejdzie w życie już w 2026 r. Stosowne projekty muszą zostać przygotowane do wiosny, by znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie na 2026 r. Gotowe propozycje zostaną poddane ocenie i analizie związkom zawodowym" – podało biuro prasowe ZG NSZZ Policjantów.