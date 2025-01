1 stycznia weszła w życie nowelizacja, która zmieniła dotychczasowe zasady świadczenia dla stulatków. Co trzeba zrobić, żeby dostać świadczenie honorowe, ile ono wynosi i kto je teraz będzie przyznawał?

Generalnie będzie je przyznawał odpowiedni organ rentowy z urzędu, a osobie niemającej prawa do emerytury lub renty – na jej wniosek.

Nowości przewiduje ustawa z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. poz. 1674; dalej: ustawa), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Obecnie pobiera je ok. 3,3 tys. uprawnionych. Wedle danych ZUS należność ta została przyznana w 2021 r. – 1631 osobom, w 2022 r. – 1762, a w 2023 r. – 1940.

Premia dla stulatków po nowemu. Kto dostanie świadczenie honorowe?

Do tej pory comiesięczne świadczenie honorowe dla stulatków było przyznawane na wniosek zainteresowanego przez prezesa ZUS na mocy decyzji podjętej przez prezesa Rady Ministrów w 1972 r. – i traktowane jak „świadczenia w drodze wyjątku”. Od nowego roku mający polskie obywatelstwo emeryci lub renciści, którzy ukończą 100 lat, otrzymają świadczenie honorowe z urzędu w kwocie 6246,13 zł na mocy decyzji organu rentowego (np. ZUS, Wojskowego Biura Emerytalnego czy Zakładu Emerytalno-Rentowego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji). To dobra informacja dla uprawnionych, bowiem obecnie w Polsce żyje ok. 6 tys. osób w wieku co najmniej 100 lat, a świadczenie honorowe otrzymuje mniej więcej połowa; druga połowa nie złożyła wniosków.

Co trzeba zrobić, żeby dostać świadczenie honorowe dla 100-latków?

Jednak od 1 stycznia 2025 r. senior niemający prawa do emerytury lub renty, aby otrzymać „premię dla 100-latków”, będzie musiał:

■ wykazać, że po ukończeniu 16. roku życia nasz kraj stanowił dla niego przez co najmniej 10 lat centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) oraz

■ złożyć papierowy lub elektroniczny (poprzez swój profil na PUE/e-ZUS) wniosek do ZUS.

We wniosku określi swoje dane ewidencyjne, adresowe i sposób wypłaty świadczenia oraz dołączy oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków co do obywatelstwa i posiadania ośrodka interesów życiowych. Prawo do świadczenia nabędzie od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od daty ukończenia 100 lat.

Świadczenia honorowe będą co roku waloryzowane tak jak emerytury lub renty. Nową wysokość prezes ZUS będzie komunikował w Monitorze Polskim co najmniej na siedem dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji. ©℗