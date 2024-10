Kodeks pracy przyznaje pracownikowi 20 albo 26 dni urlopu. Jego długość uzależniona jest od stażu pracy, do którego wlicza się również okresy nauki. Od kiedy więc pracownik ma prawo do 26 dni urlopu?

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat np. 8 godz. pracy 5 dni w tygodniu) ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym pracy. Nową pulę dni urlopowych nabywa się z dniem 1 stycznia. Jeśli do zatrudnienia dochodzi w trakcie roku kalendarzowego, przysługujący urlop jest proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do długości okresu zatrudnienia.

Kodeks pracy przewiduje wydłużenie urlopu do 26 dni. Od kiedy pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego? Sprawdźmy przepisy.

Polecamy: Kodeks pracy 2024. Praktyczny komentarz z przykładami oraz Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia

Od kiedy 26 dni urlopu?

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Jak liczyć 10 lat zatrudnienia czyli tzw. stażu pracy? Bierze się pod uwagę wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Nie mają przy tym znaczenia przerwy w zatrudnieniu ani sposób ustania stosunku pracy (np. wypowiedzenie, porozumienie stron). Natomiast jeśli pracownik w jednym czasie pozostaje w dwóch lub więcej stosunkach pracy liczy się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Co więcej, oprócz dotychczasowej pracy bierzemy pod uwagę również okres nauki. Tutaj z pomocą przychodzi nam art. 155 § 1 Kodeksu pracy zawierający przelicznik rodzaju ukończonej szkoły na lata wliczane do stażu pracy. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu przysługującego danemu pracownikowi, z tytułu ukończenia szkoły zalicza się:

Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata Średnia szkoła zawodowa przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych 5 lat Średnia szkoła ogólnokształcąca 4 lata Szkoła policealna 6 lat Szkoła wyższa 8 lat

Wszystkie wymienione w tabeli okresy nauki nie sumują się, a jeśli w trakcie nauki dana osoba również pracowała, do stażu pracy wlicza się bądź okres nauki bądź okres pracy w zależności od tego, o jest korzystniejsze dla pracownika.

Przykład Marcin P. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie zatrudnił się w kancelarii prawniczej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ile musi pracować, aby przysługiwało mu 26 dni urlopu? Za studia należy zaliczyć mu 8 lat. Marcin P. musi więc przepracować 2 lata, aby mógł skorzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego.