Zarobki studentów w 2025: ile można dostać na stażu, ile po studiach?

Program Kariera, prowadzony od 22 lat przez Polską Radę Biznesu, nie tylko łączy studentów z firmami, ale też regularnie bada ich oczekiwania finansowe i podejście do kariery. Tegoroczna edycja ujawnia ciekawy obraz: młodzi ludzie są ambitni, dobrze zorganizowani i – co kluczowe – bardzo świadomi swojej wartości na rynku pracy.

Ile zarabia student, ile chce zarabiać?

Średnie wynagrodzenie netto (czyli „na rękę”) deklarowane przez studentów wynosi obecnie 3700 zł. Jednak ich oczekiwania są znacznie wyższe – chcieliby zarabiać dwa razy więcej, a po studiach marzą o 12 000 zł miesięcznie. Jak przyznaje Marian Owerko, szef Programu Kariera i wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, „co roku chcą o kilkanaście procent więcej – to wynik zdobywanego doświadczenia i rosnących aspiracji”.

Co ciekawe, benefity typu Multisport czy vouchery nie są dla nich istotne. Liczą się konkretne pieniądze i rozwój zawodowy. Ewentualnie – pakiet medyczny.

Nie wakacje, tylko staż

Zamiast wyjeżdżać nad morze czy dorabiać na zbiorach, coraz więcej studentów wybiera lato w biurze. Chcą uczyć się od środka, zdobywać praktyczne doświadczenie, poznawać firmy i siebie. Często po takim stażu wracają na studia z nowym pomysłem na kierunek albo zmieniają specjalizację. Czasem już z ofertą pracy w kieszeni – bo według danych z Programu Kariera aż 33% stażystów dostaje taką propozycję od razu po zakończeniu praktyk.

Firmy szukają talentów wcześniej niż kiedyś

Zmienił się nie tylko student, ale też firma. Dziś korporacje – od Żabki i Intercars, przez Bakalland (Food Well) i Ernst & Young, po agencje reklamowe i instytucje publiczne jak KNF – aktywnie szukają młodych talentów już po pierwszym roku studiów. Dlaczego? Bo młodzi wnoszą świeżą wiedzę z obszarów, których jeszcze dekadę temu nie uczono – AI, social media marketing, Google Ads, ESG. I nie chodzi już tylko o to, że „znają angielski i dobrze wyglądają na recepcji”.

Staże to nie tylko Warszawa

Program obejmuje całą Polskę – także mniejsze miasta i ośrodki przemysłowe. Jeśli ktoś chce zdobyć doświadczenie w dziale R&D w fabryce spożywczej lub analizować dane w urzędzie państwowym, ma taką możliwość. Co więcej – również instytucje publiczne zaczęły przyciągać studentów. Przykładem jest Komisja Nadzoru Finansowego, która w tym roku otrzymała ponad 1000 aplikacji.

Jak aplikować?

Na stronie Programu Kariera można przeglądać oferty stażowe według firm, lokalizacji i działów. Kandydat może aplikować do wielu miejsc, a minimalne wynagrodzenie stażysty to 4600 zł brutto. W najlepszych ofertach sięga nawet 8500 zł. Co więcej, każdy stażysta ma okazję spędzić dzień z prezesem wybranej firmy, a na zakończenie stażu – dostać certyfikat i realny kontakt do dalszej współpracy.

Nowe pokolenie, nowy rynek

Dzisiejsi studenci nie tylko uczą się szybciej i więcej, ale też chcą wcześniej podejmować decyzje zawodowe. Zmienili się też pracodawcy – już nie tylko „dają szansę”, ale realnie konkurują o najlepszych. Program Kariera to przykład, jak można łączyć te dwie strony – z korzyścią dla obu.

Rekrutacja trwa do 15 maja. Do programu zgłosiło się już 15 tysięcy osób. A jeśli ktoś nie zdąży w tym roku – może próbować w kolejnym. Do trzydziestki, jak przypomina Owerko, jeszcze jest trochę czasu.