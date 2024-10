Dodatkowy urlop, świadczenia pieniężne i możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy – to niektóre z oferowanych form pomocy dla pracowników, które gwarantuje specustawa powodziowa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowało, o jaką pomoc mogą starać się osoby dotknięte wrześniowymi powodziami. Przede wszystkim można wystąpić o pomoc doraźną w wysokości 10 tys. zł, w tym 8 tys. z pomocy społecznej i do 2 tys. zasiłku powodziowego, 200 tys. zł na odbudowę mieszkań/domów i 100 tys. zł na remont budynków gospodarczych.

Pomoc została zagwarantowana również pracownikom i pracodawcom, którzy ucierpieli w wyniku powodzi.

Pomoc dla pracowników w związku z powodzią

Jak podaje resort rodziny, pracownicy bezpośrednio poszkodowani w powodzi, którzy zmagają się z usuwaniem jej skutków, mogą skorzystać ze specjalnego, płatnego w pełnym wymiarze, zwolnienia z pracy na okres 20 dni. Koszty częściowo pokryje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zatrudnieni mogą skorzystać również z podwojonego wymiaru urlopu na żądanie. To rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o osobach zamieszkujących tereny dotknięte powodzią i które wciąż mierzą się z jej skutkami.

Kolejnym rozwiązaniem zagwarantowanym w ramach specustawy powodziowej jest możliwość wykorzystania urlopu w wymiarze godzinowym, aby pracownicy mogli rozdzielić czas między pracę a działania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Ministerstwo ponadto chce zagwarantowania pracownikowi, który decyduje się kontynuować pracę, że pracodawca nie każe mu udać się w delegację czy pracować w nadgodzinach. Dodatkowo zostaną uproszczone (na czas trwania stanu klęski żywiołowej) procedury dotyczące badań okresowych czy BHP i zostanie wydłużony czas na odwołanie się do sądu pracy w razie zwolnienia.

Pomoc dla pracodawców w związku z powodzią

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawca, który mimo zniszczenia części zakładu utrzymał zatrudnienie, może ubiegać się o zwrot kosztów na utrzymanie aktualnych miejsc pracy. Wnioski składać można w urzędach pracy. Jeśli z powodu powodzi pracodawca nie opłaci składek w terminie, nie zostaną naliczone kary i odsetki. Jeśli utworzone miejsce pracy uległo zniszczeniu, pracodawca może ubiegać się o umorzenie wcześniejszej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Odpowiedni wniosek należy złożyć do urzędu pracy do 31.12.2024.

Dodatkowo pracodawca może uzyskać z urzędu pracy zwrot kosztów za zatrudnienie skierowanych do pracy bezrobotnych. Świadczenie skierowane jest do pracodawców, którzy utrzymali po powodzi zatrudnienie, mimo że ich zakład pracy uległ częściowemu zniszczeniu. Okres zwrotu kosztów to maksymalnie 12 miesięcy.