Prowadziłem komis samochodowy w miejscowości zniszczonej przez powódź. Musiałem tymczasowo zawiesić prowadzenie firmy. Poniosłem straty w wyposażeniu i po wznowieniu działalności obroty na pewno znacząco spadną. Potrzebuję jednak środków na wypłatę pensji kilku pracownikom. Czy mogę się ubiegać o pomoc? Mam kredyt firmowy, ale środki z niego nie mogą być wykorzystane na wynagrodzenia.

Szczególne rozwiązania prawne związane z pomocą dla pracowników, a ściślej dotyczące wypłaty im wynagrodzeń w określonych sytuacjach, są wskazane w art. 23 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Z ust. 1 tego przepisu wynika, że w przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej powodzią,

czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, bezpośrednio spowodowanych powodzią,

wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, by utrzymać firmę lub przywrócić jej działalność,

– pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zawiesił prowadzenie swojej firmy lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Warunki ubiegania się o taką pożyczkę zostały zaś określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgodnie z jego przepisami wniosek o taką pożyczkę wraz z trzema egzemplarzami wykazu pracowników, których wynagrodzenia mają być zaspokojone w ramach nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP, należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Jeśli marszałek województwa stwierdzi braki formalne we wniosku, wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli w tym czasie pracodawca nie uzupełni braków, jego wniosek nie zostanie rozpoznany. Z kolei prawidłowo złożony dokument jest rozpatrywany przez marszałka województwa w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli podejmie on pozytywną decyzję, przekazuje pracodawcy dwa egzemplarze ww. wykazu i niezwłocznie przekazuje na rachunek pracodawcy środki nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP w kwocie określonej w zaakceptowanym wniosku. Z kolei pracodawca w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania środków wypłaca wynagrodzenia pracownikom wskazanym w wykazie, po naliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Poszkodowani w powodzi pracodawcy, którzy skorzystają z pożyczki na wypłatę wynagrodzeń pracowników, muszą ją zwrócić do 31 grudnia 2025 r. Przy czym po tym dniu mogą się ubiegać o umorzenie pożyczki w całości lub w części. W tym celu będą musieli złożyć wniosek do marszałka województwa (na adres odpowiedniego wojewódzkiego urzędu pracy).

Pożyczka może zostać umorzona przez ministra pracy, który jest dysponentem FGŚP, jednak pod warunkiem, że:

1) pracodawca wykaże, że wskutek powodzi nastąpiło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności:

– spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż lub zmniejszenie zamówień na usługi lub dostawy wytwarzanych towarów, w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w okresie od dnia otrzymania pożyczki do dnia złożenia wniosku o umorzenie w porównaniu z analogicznymi kolejnymi miesiącami w ciągu ostatnich dwóch lat lub

– straty w środkach trwałych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w porównaniu z okresem sprzed powodzi;

2) w postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że przedsiębiorca, który pobrał pożyczkę, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie odzyska się kwoty spłaty pożyczki przewyższającej wydatki egzekucyjne. ©℗