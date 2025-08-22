Ustawa z 2020 r. przewiduje dotacje dla następujących podmiotów: Kopalnię Soli Bochnia, Kopalnię Soli „Wieliczka”, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Kopalnię Siarki „Machów” w likwidacji oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. Aktualnie obowiązujące limity wydatków na lata 2025-2027 wynoszą odpowiednio 127, 125,7 oraz w 122,8 mln zł. Projekt przewiduje podniesienie ich odpowiednio do: 182,6, 135,5 oraz 161,6 mln zł.

Więcej pieniędzy na likwidację kopalń

Konieczność podniesienia limitów wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na środki budżetowe i jest poparta bieżącą obserwacją przez ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi stopnia realizacji ustawowych zadań - brzmi uzasadnienie. Więcej o 0,43 mln zł ma dostać Kopalnia Soli Bochnia na sfinansowanie zwiększonych kosztów realizacji zadań, w szczególności na likwidację wyrobisk poeksploatacyjnych.

Limit wydatków dla Kopalni Siarki „Machów” ma wzrosnąć o 2,3 mln zł w związku ze wzrostem cen energii oraz koniecznością opracowania dokumentacji projektowych dla dalszych koncepcji zabezpieczenia wyrobiska byłej Kopalni Siarki „Piaseczno”. O 100,5 mln zł ma wzrosnąć limit wydatków Spółki Restrukturyzacji Kopalń m.in. na zmiany w systemie odwadniania pompowni "Bolko", dla ochrony miast Bytom i Piekary Śląskie i zabezpieczeniem kopalni węgla "Bobrek".

ARP ma z kolei mieć limit podniesiony o ponad 1 mln zł w związku z ogólnym wzrostem cen i usług. Z kolei Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zgodnie z uzasadnieniem, nie wymagają zwiększenia limitów wydatków. Jak zaznacza się w Ocenie Skutków Regulacji, wydatki na realizację zadań wykonywanych przez podmioty objęte ustawą pokryte będą z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi bez dodatkowego zwiększania w nim limitu.