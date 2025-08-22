Szefowa MFiPR podczas piątkowego briefingu w Lublinie podała, że dotychczas w regionie podpisano prawie 60 tys. umów na inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. – To 16 mld zł już zakontraktowanych, czyli inwestycji, które się stały lub się dzieją - dodała.

Lubelskie liderem inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy

Środki z KPO w woj. lubelskim zostaną przeznaczone na m.in. wsparcie pięciu instytutów badawczych, termomodernizację 18 szkół i przedszkoli oraz 17 domów kultury, tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością w 86 podmiotach ekonomii społecznej, utworzenie dziewięciu branżowych centrów umiejętności oraz nowych miejsc w 88 żłobkach, dofinansowanie szpitali, przebudowę przejść dla pieszych oraz zakup nisko lub zeroemisyjnych autobusów.

Minister poinformowała o otwartych konkursach na inwestycje samorządowe o wartości 8 mld zł, z czego ponad 7 mld zł stanowią środki z KPO. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, rozbudowę szerokopasmowego internetu i dopłaty do nowych miejsc w żłobkach. Jak podała, na Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 920 mln zł na społeczne budownictwo. Podkreśliła, że środki dostępne w funduszu pozwolą także uruchomić prawie 1 mld zł z KPO na dofinansowanie społecznego budownictwa.

Minister: będą kontrole, ale bez prześladowania uczciwych firm

Pełczyńska-Nałęcz odniosła się do słów posła PiS Przemysława Czarnka, który dzień wcześniej zapowiedział, że jego klub będzie „uruchamiał wszelkie środki”, żeby wyjaśnić domniemane nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO w branży HoReCa (hotele i gastronomia). - Absolutnie nie ulegnę takiej presji, którą teraz widzę ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że natychmiast mamy w jeden dzień przeprowadzić kontrole, drugiego dnia wydać 3 tys. wyroków i - nieważne czy to jest słuszne czy nie – po prostu prześladować przedsiębiorców – powiedziała minister. Przypomniała, że to rząd PiS wpisał do KPO wsparcie dla branży HoReCa, która ucierpiała wskutek pandemii Covid-19 i lockdownu. - Istota tego wsparcia jest zasadna – zastrzegła.

Minister zapowiedziała rozliczenie nieprawidłowości, ale - podkreśliła - nie pozwoli ścigać uczciwych przedsiębiorców. - Skierowałam kontrole bardzo szczegółowe i całościowe na ten program, po to, żeby ludzie dostali pełną informację, co było nie tak, co jest tak i pełną gwarancję, że każda nieprawidłowość zostanie tam wyjaśniona – stwierdziła. Stwierdziła, że „zawsze pojawiają się nieprawidłowości i jacyś cwaniacy”, ale procent nieprawidłowości w Polsce na tle UE jest „bardzo niski”. – Już przeprowadziliśmy ponad 700 kontroli w trakcie trwania KPO. Jeśli chodzi o kontrole w funduszach europejskich to jest ich dużo więcej – powiedziała.

Spór wokół dotacji dla branży HoReCa

Sprawa dotyczy wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii. Zgodnie z doniesieniami mediów, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty. Pierwszy nabór w ramach wsparcia z KPO dla branży HoReCa ruszył w maju 2024 r. i pierwotnie miał potrwać do 5 czerwca ub.r., ale został przedłużony. Drugi wystartował 18 lipca ub.r. i również był wielokrotnie przedłużany. Ostatecznie trwał do końca października 2024 r. Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami (każda umowa z inną firmą). Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.