Już niedługo wejdą w życie ważne zmiany dotyczące zasad ustalania płacy minimalnej, które mają ochronić prawa pracowników. Zmiany te obejmują m.in. nowe zasady obliczania wynagrodzenia minimalnego oraz wyższe kary za naruszanie przepisów prawa pracy. Jak te przepisy wpłyną na pracowników i firmy? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz unijnej dyrektywy, wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące płacy minimalnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiany te mają na zapewnić lepszą ochronę pracowników oraz zapewnić bardziej sprawiedliwy kształtu wynagrodzeń. Ustawa przewiduje, że minimalne wynagrodzenie powinno rosnąć co najmniej o wskaźnik inflacji oraz uwzględniać orientacyjną wartość referencyjną na poziomie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe zasady płacy minimalnej 2026. Jakie zmiany nas czekają?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Główne zmiany dotyczą:

ustalenia nowego mechanizmu corocznej oceny płacy minimalne j;

j; wprowadzenia wartości referencyjnej w wysokości 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

przeciętnego wynagrodzenia; wykluczenia premii i nagród z minimalnej pensji zasadniczej.

Projekt ten został opracowany na podstawie unijnej dyrektywy, która wymaga, aby państwa członkowskie dokonywały regularnej oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W Polsce ma to być 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Pensja minimalna bez dodatków

Ważną zmianą w nowej ustawie jest wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia jako wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, że:

do minimalnej pensji nie będą wliczane premie, nagrody i inne dodatki;

nie będą wliczane premie, nagrody i inne dodatki; zmiany te mają na celu ujednolicenie wynagrodzeń oraz przywrócenie właściwej roli dodatkom funkcyjnym i nagrodom;

oraz przywrócenie właściwej roli dodatkom funkcyjnym i nagrodom; minimalna płaca ma obejmować wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze.

Pracodawcy muszą przygotować się na dostosowanie swoich polityk wynagrodzeniowych, co może prowadzić do zwiększenia kosztów zatrudnienia.

Kary za łamanie przepisów o płacy minimalnej

Zgodnie z projektem, pracodawcy, którzy naruszają przepisy dotyczące płacy minimalnej, mogą liczyć się z wyższymi karami. Nowe zasady przewidują:

grzywny w przedziale od 1500 zł do 45 000 zł za łamanie przepisów prawa pracy;

karę za wypłacanie wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki;

surowsze sankcje mają na celu zwiększenie ochrony pracowników przed nieuczciwymi praktykami pracodawców.

To pierwszy od 17 lat wzrost grzywien za wykroczenia związane z prawem pracy, co ma zniechęcić firmy do naruszania przepisów.

Jak będzie ustalana płaca minimalna?

Pomimo wprowadzenia nowych zasad, projekt ustawy utrzymuje dotychczasowy mechanizm ustalania płacy minimalnej. Zakłada on:

coroczny wzrost wynagrodzenia zgodnie z prognozowanym wzrostem cen towarów i usług;

dodatkową korektę, jeśli minimalne wynagrodzenie będzie niższe od 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

wprowadzenie dwóch terminów zmiany płacy minimalnej, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Jeśli negocjacje dotyczące płacy minimalnej nie zostaną zakończone w Radzie Dialogu Społecznego, ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów.

Zmiany w płacy minimalnej. Od kiedy?

Nowe przepisy dotyczące płacy minimalnej w Polsce wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku. Jest to kluczowy termin, ponieważ wtedy zaczną obowiązywać zmienione zasady obliczania wynagrodzenia, w tym wprowadzenie wynagrodzenia zasadniczego. Przepisy te wynikają z potrzeby dostosowania polskiego prawa do unijnych dyrektyw. Wprowadzenie nowych regulacji oznacza, że firmy będą musiały odpowiednio wcześnie przygotować się na zmiany w polityce wynagrodzeń.

Nowe przepisy a przyszłość płacy minimalnej

Wprowadzenie nowych zasad dotyczących płacy minimalnej w Polsce jest odpowiedzią na potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców. Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz zmiany w obliczaniu płacy mają na celu zapewnienie większej sprawiedliwości w systemie wynagrodzeń.

Regulacje te są wynikiem dostosowywania się do unijnych dyrektyw, co podkreśla znaczenie współpracy na poziomie europejskim. Przyglądając się planowanym reformom, można oczekiwać dalszych dyskusji i negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, które będą miały kluczowe znaczenie dla kształtu minimalnego wynagrodzenia w Polsce.

