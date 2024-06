Moment rozpoczęcia choroby

Umowa o pracę rozwiązała się z końcem maja 2024 r. Pracownik chorował od 8 do 13 maja, a potem od 4 do 10 czerwca i od 12 czerwca do 15 lipca 2024 r. Nie ma on prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia za okres od 4 do 10 czerwca, ponieważ niezdolność do pracy, mimo że powstała w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, nie trwała bez przerwy co najmniej 30 dni. Osoba ta nabła prawo do zasiłku chorobowego za okres od 12 czerwca do 15 lipca, ponieważ choroba rozpoczęła się w ciągu 14 dni od zakończenia stosunku pracy i trwała bez przerwy ponad 30 dni.