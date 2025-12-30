W środę 31 grudnia większość sieci handlowych kończy pracę wcześniej, ale nie ma jednej, ogólnopolskiej godziny zamknięcia. Decyzje zapadają lokalnie – w zależności od wielkości miasta, natężenia ruchu i modelu zarządzania daną placówką. W efekcie w jednym mieście zakupy zakończysz przed 18.00, a w innym – niemal przed północą.

Z danych zebranych dla 31 grudnia 2025 r. wynika, że rozbieżności są wyjątkowo wyraźne. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie Łowicza i Warszawy, gdzie te same sieci funkcjonują według zupełnie innych schematów czasowych.

Biedronka w Sylwestra 31.12.2025 – do której otwarte sklepy?

W przypadku sieci Biedronka godziny otwarcia w Sylwestra są ustalane indywidualnie dla każdej placówki. Wiele sklepów Biedronki ma zakończyć pracę o godzinie 21.00. To relatywnie późno jak na mniejsze miasta, ale jednocześnie standardowo krócej niż w zwykły dzień roboczy.

Warto pamiętać, że po godzinie 19.00 w Biedronkach często obserwuje się ograniczony wybór towarów typowo „sylwestrowych”. Dotyczy to zwłaszcza lodu w kostkach, pieczywa wypiekanego na miejscu oraz gotowych zestawów przekąsek. Choć sklepy formalnie pozostają otwarte do 21.00, realny komfort zakupów po tej godzinie bywa znacznie niższy.

Lidl 31 grudnia 2025 – ogromne różnice między miastami

Sieć Lidl jest w tym roku przykładem największego zróżnicowania godzin otwarcia. Dla przykładu w Łowiczu zakupy w Lidlu będzie można zrobić do 20.00, co wpisuje się w lokalny standard dla średnich i mniejszych miast.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Warszawie. Tam część sklepów Lidla ma być czynna nawet do 23.00. To niemal test granic wytrzymałości zarówno pracowników, jak i systemów logistycznych. Dla klientów oznacza to jedno: stolica po raz kolejny dostaje znacznie dłuższe okno zakupowe niż reszta kraju, ale nie gwarantuje pełnych półek.

W praktyce po godzinie 16.00 w warszawskich Lidlach zaczynają znikać produkty pierwszej potrzeby na Sylwestra – lód, napoje, świeże bagietki czy gotowe przekąski. Sklep jest otwarty, ale wybór staje się mocno ograniczony.

Dino w Sylwestra – godziny pracy 31.12.2025

Sklepy sieci Dino w sylwestrową środę 31 grudnia 2025 r. kończą pracę o godzinie 20.30. To godzina pośrednia między Biedronką a Lidlem w mniejszych miastach.

Dino, jako sieć silnie obecna poza dużymi aglomeracjami, stawia na względną przewidywalność. 20.30 to moment, po którym zakupy stają się ryzykowne nie tylko z powodu zamknięcia, ale też braków towarowych. W wielu lokalizacjach już po 18.00 oferta świeżych produktów jest wyraźnie ograniczona.

Kaufland, Netto i Carrefour – wcześniejsze zamknięcie 31 grudnia

W Sylwestra 2025 sieci wielkopowierzchniowe w wielu miastach kończą pracę zdecydowanie wcześniej. W Łowiczu sklep Kaufland będzie czynny tylko do 18.00. Podobnych godzin należy spodziewać się także w innych średnich miastach.

Równie wcześnie mają zamykać się placówki Netto oraz Carrefour – również około 18.00. Dla klientów oznacza to konieczność wcześniejszego zaplanowania zakupów, bo po południu alternatywy szybko się kończą.

Dlaczego w Sylwestra półki pustoszeją szybciej niż zwykle?

Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że 31 grudnia po godzinie 16.00 w sklepach takich jak Lidl czy Biedronka zaczyna brakować produktów uznawanych za „pierwszą potrzebę sylwestrową”. Chodzi przede wszystkim o lód w kostkach, świeże pieczywo, gotowe przekąski, a także popularne napoje bezalkoholowe.

Powód nie leży wyłącznie w zwiększonym popycie. W Sylwestra dostawy są ograniczone, a personel skupia się na obsłudze klientów i zamknięciu sklepu o określonej godzinie. Uzupełnianie półek schodzi na dalszy plan, co klienci odczuwają bardzo szybko.

Jeśli zakupy mają być komfortowe, najlepszym rozwiązaniem pozostają godziny poranne – między 8.00 a 11.00. Wtedy towar jest jeszcze kompletny, a kolejki do kas, w tym kas samoobsługowych, są wyraźnie krótsze.

Zawsze sprawdzaj „Mój sklep” – lokalne godziny mogą zaskoczyć

Choć powyższe godziny pokazują ogólny trend, sieci handlowe wyraźnie podkreślają, że ostateczne decyzje należą do poszczególnych placówek. Dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić zakładkę „Mój sklep” w aplikacji danej sieci. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której drzwi są już zamknięte mimo przekonania, że sklep powinien jeszcze działać.

W Sylwestra 31 grudnia 2025 r. różnice między miastami są na tyle duże, że opieranie się wyłącznie na ogólnych informacjach może skończyć się „pocałowaniem klamki”.

1 stycznia 2026 – czy sklepy będą otwarte w Nowy Rok?

W czwartek, 1 stycznia 2026 roku, obowiązuje ustawowy zakaz handlu. Wszystkie duże markety, galerie handlowe i popularne dyskonty pozostaną zamknięte. Nie będzie możliwości zrobienia zakupów w Biedronce, Lidlu, Dino, Kauflandzie, Netto ani Carrefourze.

Jeżeli w Nowy Rok zabraknie lodu, soku czy pieczywa, jedyną opcją pozostaną placówki działające w ramach wyjątków przewidzianych w ustawie. Są to przede wszystkim sklepy sieci Żabka, przy czym decyzja o otwarciu i godzinach należy do franczyzobiorcy, stacje paliw czynne zazwyczaj całą dobę, dyżurne apteki oraz niewielkie sklepy osiedlowe, w których za ladą stanie właściciel.