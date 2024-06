Dzisiaj rząd podejmie decyzję w sprawie płacy minimalnej. Na stole według informacji medialnych leżą dwie propozycje - wzrost o 292 zł lub 325 zł brutto.

Jak podaje Business Insider, rząd rozważa dwa scenariusze podwyżki płacy minimalnej. Ministerstwo Finansów ma zaproponować wysokość 4592 zł brutto, czyli podwyżkę o 292 zł u 6,8 proc. Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce ustalić najniższą krajową na poziomie 4625 zł, co oznaczałoby podwyżkę 325 zł i wzrost o 7,5 proc.

Natomiast według naszych wyliczeń, które przygotował Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w artykule Karoliny Topolskiej, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada podniesienie płacy minimalnej w 2025 roku do 4510 zł, a stawki godzinowej do 29,50 zł brutto, czyli o 5,6 proc.

Płaca minimalna 2025 - kiedy decyzja?

Rząd ma czas do 15 czerwca, aby przedstawić propozycję płacy minimalnej w 2025 roku Radzie Dialogu Społecznego. Ostateczna wysokość po konsultacjach będzie przekazana do publicznej wiadomości maksymalnie do połowy października.

Dzisiejsza decyzja Rady Ministrów, która zbierze się około godziny 10:00, jest kluczowa. Dlaczego? W ciągu poprzednich lat w RDS nie doszło do porozumienia między pracodawcami a związkami zawodowymi, co oznaczało, że ostatnie słowo w tej materii należało do rządu.

Propozycja związków zakłada wzrost o 4650 zł brutto, natomiast organizacje pracodawców postulują zostawienie płacy minimalnej na niezmienionym poziomie w kwocie 4300 zł brutto.