PYTANIE: Pracownik zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu jest objęty egzekucją komorniczą na podstawie dwóch tytułów wykonawczych. Chodzi o świadczenie alimentacyjne w wysokości 800 zł miesięcznie oraz świadczenie niealimentacyjne, którego łączna kwota przekracza 10 000 zł. W lutym br. pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 20-letniego stażu pracy w wysokości 4016,25 zł, przy czym świadczenie tego rodzaju przysługuje co pięć lat. W tym samym miesiącu otrzyma również wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4500 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 19 proc. wynagrodzenia zasadniczego, tj. 855 zł. Ponadto pracownikowi przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości 55 zł. Nie korzysta on z ulg podatkowych, przysługują mu podwyższone koszty uzyskania przychodu, złożył oświadczenie o stosowaniu pełnej kwoty zmniejszającej podatek oraz uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych w zakresie wpłat podstawowych. W jaki sposób przeprowadzić w lutym potrącenia?

ODPOWIEDŹ: Z łącznej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w danym miesiącu możliwe jest dokonanie potrącenia nie tylko należności alimentacyjnych, lecz także – przy zachowaniu ustawowych limitów potrąceń oraz kwoty wolnej – należności o charakterze niealimentacyjnym.

Ustalenie podstawy potrąceń

Rodzaje oraz zakres potrąceń z wynagrodzenia za pracę określa art. 87 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Do potrąceń ustawowych, dokonywanych bez konieczności uzyskania zgody pracownika, zalicza się:

sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, a także

kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Potrąceń dokonuje się w ściśle określonej kolejności, z łącznej kwoty wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu, po uprzednim odliczeniu wszystkich obligatoryjnych obciążeń publicznoprawnych, tj. składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem ewentualnych zwolnień podatkowych, w tym zerowego PIT), a także wpłat do PPK finansowanych przez pracownika, jeżeli nie zrezygnował on z uczestnictwa w programie. Podstawę potrąceń stanowi zatem wynagrodzenie w wysokości netto.

W sytuacji, w której w danym miesiącu pracownikowi wypłacane są składniki wynagrodzenia należne za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, potrąceń dokonuje się od łącznej kwoty obejmującej zarówno wynagrodzenie bieżące, jak i te dodatkowe składniki. Oznacza to, że w przypadku wypłaty obok wynagrodzenia miesięcznego również świadczeń przysługujących za okresy roczne, półroczne czy kwartalne, podstawą potrąceń pozostaje suma wszystkich tych należności.

Ważne Ochroną przewidzianą w przepisach o potrąceniach objęte są również niektóre inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, które nie stanowią wprost wynagrodzenia za pracę, jak odprawa emerytalna, odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy nagroda jubileuszowa. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego, w szczególności wyrok z 17 lutego 2004 r. (sygn. akt I PK 217/03).

Ograniczenia i wyłączenia egzekucji

Nie podlegają egzekucji sumy pieniężne oraz świadczenia w naturze przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, w tym należności z tytułu podróży służbowych. Ochrona ta obejmuje również 50 proc. diet w razie egzekucji alimentów, w tym należności budżetu państwa wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji. Wynika to z przepisów kodeksu postępowania cywilnego określających ograniczenia egzekucji.

Ważne Wyłączone spod zajęcia są świadczenia o charakterze ściśle kompensacyjnym, których celem jest zwrot poniesionych kosztów, a nie przysporzenie majątkowe. Dotyczy to w szczególności świadczeń z zakresu BHP oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane wyłącznie w granicach ustawowych. Przy egzekucji alimentów dopuszczalne jest potrącenie do 3/5 wynagrodzenia. W przypadku innych należności oraz zaliczek pieniężnych – do 1/2 wynagrodzenia, przy czym należności niealimentacyjne i zaliczki łącznie nie mogą przekroczyć połowy wynagrodzenia, a alimenty wraz z innymi potrąceniami – 3/5 wynagrodzenia. Kary pieniężne z art. 108 k.p. potrąca się niezależnie, w granicach określonych tym przepisem.

Kwota wolna od potrąceń

Drugim mechanizmem ochronnym jest kwota wolna od potrąceń, czyli minimalna część wynagrodzenia pozostawiana pracownikowi. Nie stosuje się jej przy egzekucji alimentów, gdzie obowiązuje jedynie limit 3/5 wynagrodzenia.

Kwota wolna przy:

należnościach niealimentacyjnych odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (po odliczeniu składek, zaliczki podatkowej i wpłaty na PPK),

zaliczkach wynosi 75 proc. tej kwoty,

karach porządkowych – 90 proc.

W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy kwoty te ulegają proporcjonalnemu obniżeniu; obniżenie wynagrodzenia z innych przyczyn nie wpływa na ich wysokość.

Ważne Niektóre dodatkowe składniki wynagrodzenia, takie jak nagrody z funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy udział w zysku, podlegają egzekucji alimentacyjnej w pełnej wysokości po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy.

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń

Wszystkie należności wskazane w stanie faktycznym stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o PIT, jednak nie każda z nich podlega opodatkowaniu. Zwolnione z podatku są świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli wynikają z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych.

Zgodnie z k.p. w razie braku możliwości zapewnienia przez pracodawcę prania odzieży roboczej czynności te mogą zostać powierzone pracownikowi za wypłatą ekwiwalentu odpowiadającego poniesionym kosztom. Świadczenie to jako mające charakter kompensacyjny korzysta ze zwolnienia podatkowego. W konsekwencji, poza ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej, pozostałe należności podlegają opodatkowaniu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi co do zasady przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, z wyłączeniami przewidzianymi w przepisach wykonawczych oraz z uwzględnieniem rocznego limitu podstawy składek emerytalnej i rentowej. Do przychodów nieobjętych oskładkowaniem należą m.in. nagrody jubileuszowe przysługujące nie częściej niż co pięć lat, a także świadczenia rzeczowe z zakresu BHP i ekwiwalenty za te świadczenia, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Ważne Zarówno nagroda jubileuszowa, jak i ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W kontekście potrąceń ochronie podlegają wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz nagroda jubileuszowa jako składniki wynagrodzenia za pracę. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie podlega natomiast egzekucji w ogóle, z uwagi na jego kompensacyjny charakter.

Lista płac w lutym 2026 r.©℗

Elementy Kwota Sposób wyliczenia Przychód 9506,58 zł 4500 zł + 855 zł + 4016,25 zł + 80,33 zł + 55 zł Składki na ubezpieczenia społeczne pracownika 734,18 zł – podstawa wymiaru – 5355 zł (4500 zł + 855 zł)– składka emerytalna – 5355 zł x 9,76 proc. = 522,65 zł,– składka rentowa – 5355 zł x 1,5 proc. = 80,33 zł,– składka chorobowa – 5355 zł x 2,45 proc. = 131,20 zł,Łączna kwota składek – 734,18 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do zapłaty do ZUS 415,87 zł podstawa wymiaru – 4620,82 zł (wynagrodzenie po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne – 734,18 zł)4620,82 zł x 9 proc. = 415,87 zł Przychód do opodatkowania 9451,58 zł 9451,58 zł (4500 zł + 855 zł + 4016,25 zł + 80,33 zł) Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu) 8417 zł [9451,58 zł (przychód) – 300 zł kosztów uzyskania przychodów – 734,18 zł składek społecznych] = 8417,40 zł Zaliczka na podatek dochodowy (do US) 710 zł (8417 zł x 12 proc.) – 300 zł = 710,04 zł Kwota netto 7404,10 zł (4500 zł + 855 zł + 4016,25 zł) – (734,18 zł + 415,87 zł + 710 zł + 107,10 zł) Granica potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych 4442,46 zł 7404,10 zł x 3/5 Kwota netto wynagrodzenia po potrąceniu alimentów 6604,10 zł 7404,10 zł – 800 zł Kwota graniczna po odliczeniu alimentów 3642,46 zł 4442,46 zł – 800 zł Kwota do potrącenia na rzecz innych należności niż alimenty, z zachowaniem kwoty wolnej 3642,46 zł Kwota wynagrodzenia netto po odliczeniu należności niealimentacyjnej 2961,64 zł 6604,10 zł – 3642,46 zł Doliczenie ekwiwalentu za pranie 55 zł Kwota do wypłaty 3016,64 zł 2961,64 zł + 55 zł

W pierwszej kolejności zaspokojeniu podlegają należności alimentacyjne. Dopiero po ich potrąceniu należy ocenić, czy istnieje możliwość dokonania dalszych potrąceń z tytułu należności niealimentacyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących limitów oraz kwoty wolnej od potrąceń.

Ważne Kwota wolna od potrąceń, przy wskazanych parametrach podatkowych oraz uczestnictwie pracownika w PPK, w 2026 r. wynosi 2714,30 zł dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 3/4 etatu.

Wpłata do PPK w części finansowanej przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, lecz wyłączony z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wpłaty oblicza się od kwoty przychodu podlegającego oskładkowaniu, czyli:

pracownika – (4500 zł + 855 zł) x 2 proc. = 107,10 zł

pracodawcy – (4500 zł + 855 zł) x 1,5 proc. = 80,33 zł.

Po potrąceniu alimentów oraz należności niealimentacyjnej z zachowaniem granicy potrąceń 3/5 pensji pracownikowi pozostała kwota wyższa niż wolna (2961,64 zł > 2714,30 zł). ©℗