Obniżone zabezpieczenia dla przyłączeń do sieci powyżej 1 kV

Zgodnie z jedną z poprawek, o połowę spadną kwoty zabezpieczeń, które będą musiały składać podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu powyżej 1 kV. Zabezpieczenia, obok gotówki, będą mogły mieć formę gwarancji - bankowych lub ubezpieczeniowych.

Inna poprawka zmodyfikowała definicję siły wyższej, na którą może powołać się inwestor przy niedotrzymaniu terminów, wprowadzanych projektem.

Projektowana ustawa ma zobowiązać operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i przesyłowego (OSP) do tworzenia dostępnych publicznie platform z informacjami m.in. o dostępnych zdolnościach przyłączeniowych, złożonych wnioskach o określenie warunków przyłączenia, statusie rozpatrywania wniosku, wnioskach odrzuconych wraz z uzasadnieniem, czy też kryteriach stosowanych do obliczania przepustowości sieci dostępnej dla nowych przyłączeń.

Wyższa zaliczka i opłata za przyłączenie

Wzrosnąć ma kwota zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie: z 30 zł do 60 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Maksymalna kwota zaliczki wyniesie 6 mln zł. Zaliczkę będą musiały wnosić wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Pojawi się bezzwrotna opłata za rozpatrzenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w wysokości 1 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Projekt przewiduje też likwidację wymogu realizacji przyłączenia OZE w terminie 48 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie. Okres ważności warunków przyłączenia skróci się z dwóch lat do roku. Będzie też możliwość ponownej weryfikacji warunków przyłączenia na etapie zawierania umowy o przyłączenie i odmowy jej zawarcia w przypadku stwierdzenia braku warunków. Umowy o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1kV będą wygasały w przypadku, gdy podmiot przyłączany do sieci w określonym terminie nie wykaże, że zdobył odpowiednie pozwolenie na budowę.

Projekt wprowadza też możliwość wyznaczenia w planach rozwoju OSP i OSD stref bez możliwości przyłączania nowych instalacji.

Projektowane przepisy umożliwiają wytwórcom energii elektrycznej sprzedaż energii wytworzonej w okresie rozruchu instalacji. Jako pilotaż projekt przewiduje mechanizm przydzielania mocy przyłączeniowych dla OZE w formie konkursów organizowanych przez OSP. Pilotaż ma potrwać do roku 2028.

W proponowanej ustawie znajduje się też przepis gwarantujący odbiorcy prawo do zawarcia umowy na zakup energii elektrycznej na czas oznaczony, ale nie krótszy niż rok, po stałej cenie. Umowy takie będą musieli oferować wszyscy sprzedawcy, obsługujący powyżej 200 tys. odbiorców końcowych. (PAP)

