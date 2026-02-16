Tak wynika z odpowiedzi udzielonej DGP przez biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) w sprawie ustawy z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1665). Wprowadza ona od przyszłego miesiąca modyfikacje w zasadach udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Nowe brzmienie art. 22 ustawy o rehabilitacji zakłada, że pracodawca będzie wystawiał swojemu kontrahentowi informację z kwotą obniżenia, jeśli otrzyma od niego wniosek w tej sprawie (będzie on składany jednorazowo i w każdej chwili będzie można go odwołać).

Okazuje się, że niektórzy kooperanci już zaczęli wysyłać takie wnioski i wśród pracodawców pojawiły się wątpliwości, czy będą one wiążące, skoro nowe przepisy jeszcze nie weszły w życie. Jak wyjaśnia BON, znowelizowany art. 22 ustawy o rehabilitacji przewiduje, że wniosek musi być złożony najpóźniej w dniu, w którym przypada termin wystawienia informacji o uldze, natomiast najwcześniejsza data jego złożenia nie jest określona. To oznacza, że może być składany „na przyszłość”. Jednocześnie biuro rekomenduje, aby we wniosku znajdowało się odwołanie do nowych przepisów, aby jednoznacznie wynikało, że chodzi o ten konkretny wniosek, o którym jest mowa w zmienionym art. 22 ustawy.

Ważna data płatności za zakup

Pracodawcy mają też wątpliwości dotyczące przepisów przejściowych, zawartych w art. 2 ustawy z 7 listopada 2025 r. Zgodnie z nimi do obniżenia wpłat na PFRON związanych z zakupem produkcji lub usługi dokonanym przed wejściem w życie nowych regulacji mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. Pracodawcy nie są natomiast pewni, jak mają postępować w sytuacji, gdy np. usługa zostanie zrealizowana w lutym, a termin płatności za nią (wskazany na fakturze) będzie przypadał w marcu i wtedy dojdzie do uiszczenia zapłaty.

BON podkreśla, że funkcją art. 2 ustawy z 7 listopada 2025 r. jest ochrona interesów w toku. Dlatego o tym, czy należy stosować dotychczasowe czy nowe zasady udzielania ulg, przesądza data terminowej zapłaty za zakup przypadająca przed dniem wejścia w życie zmian, a nie np. data realizacji usługi, wystawienia faktury czy termin płatności. Dopiero bowiem zapłata za zakup kształtuje po stronie kontrahenta – nabywcy produktów lub usług – uzasadnione prawnie oczekiwanie wystawienia informacji o kwocie ulgi przez pracodawcę-sprzedającego. To oznacza, że zapłata za zakup dokonana przed dniem wejścia w życie nowej treści art. 22 uprawnia do nabycia ulgi na dotychczasowych zasadach (gdy zaś zapłata nastąpi po 1 marca, otrzymanie informacji o uldze będzie musiało być poprzedzone złożeniem wniosku).