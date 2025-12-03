Uchylenie tego obowiązku przewiduje ustawa z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1665). Co do zasady zawarte w niej regulacje wchodzą w życie w dwóch terminach. Pierwszy z nich przypada pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Ponieważ ustawa została opublikowana 28 listopada br., będzie to 1 stycznia 2026 r. Właśnie od tego dnia zakłady pracy chronionej (ZPChr) oraz zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) nie będą już musiały spełniać warunku zapewniania doraźnej opieki medycznej pracownikom.

- Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że cały czas będą zobligowani do zapewniania opieki specjalistycznej i w związku z tym muszą mieć podpisane umowy ze specjalistami, np. psychiatrą, ortopedą, w zależności od schorzeń występujących u niepełnosprawnych pracowników – mówi Edyta Sieradzka, ekspertka ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich.