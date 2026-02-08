Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazanej Edycie Sieradzkiej, ekspertce ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zadane przez nią pytanie dotyczyło pracodawcy, który 31 grudnia 2025 r. wystawił klientowi fakturę za zrealizowaną usługę z terminem płatności 14 stycznia br. Kontrahent zapłacił należność 13 stycznia, ale okazało się, że pieniądze wpłynęły przez pomyłkę na konto zupełnie innego podmiotu. Ta firma zwróciła pieniądze pracodawcy, ale po 14 stycznia. Doszło więc do sytuacji, w której faktura została zapłacona w terminie, ale pracodawca ma wątpliwości, czy może wystawić informację z kwotą ulgi we wpłacie na PFRON, gdy klient napisze np. wyjaśnienie, że pomyłkowo przesłał pieniądze na niewłaściwy rachunek bankowy.

Fundusz wyjaśnia, że art. 22 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.) określa trzy podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby podmiot zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON mógł skorzystać z obniżenia jej kwoty. Pierwszym z nich jest udokumentowanie fakturą zakupu produkcji lub usługi od pracodawcy, który udziela ulg we wpłatach na PFRON. Drugim wymogiem jest uregulowanie zapłaty za zakup produkcji lub usługi w terminie wskazanym na fakturze. Natomiast trzecim warunkiem jest udokumentowanie przez kontrahenta kwoty obniżenia informacją, która została wystawiona przez pracodawcę-sprzedającego w terminie, o którym mówi art. 22 ust. 10 pkt 1 ustawy. Ten zaś przewiduje, że co do zasady powinno do tego dojść po uregulowaniu należności – do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup produkcji lub usługi.

Pracodawca musi otrzymać płatność w terminie z faktury

PFRON podkreśla, że zapłata – bez względu na jej formę – musi być dokonana w całości w terminie nie późniejszym niż data widniejąca na fakturze. Dlatego w sytuacji opisanej w pytaniu nie ma możliwości wystawienia informacji o kwocie obniżenia, ponieważ zapłata za fakturę została dokonana z jego przekroczeniem.

- Wprawdzie można powiedzieć, że faktura została opłacona terminowo, do 14 stycznia, ale nie z punktu widzenia przepisów ustawy o rehabilitacji, bo pieniądze wpłynęły do pracodawcy, który powinien je otrzymać, już po tej dacie – potwierdza Edyta Sieradzka.