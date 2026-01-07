Tak wynika z decyzji prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nr DW.WAK.400.132918.1.2025.RUK) wydanej dla pracodawcy, który wystąpił o interpretację indywidualną przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.). Planuje on nawiązanie współpracy z firmą szkoleniową, posiadającą uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Ich współpraca ma wyglądać ten sposób, że klienci zainteresowani skorzystaniem z takiego szkolenia będą zawierać dwie umowy. Jedną z tym podmiotem, dotyczącą świadczenia usługi szkoleniowej i jego merytorycznego przeprowadzenia oraz drugą - ze wspomnianym pracodawcą na świadczenie kompleksowej usług organizacji i obsługi administracyjnej kursu. Ma ona obejmować m.in. analizę potrzeb szkoleniowych, rezerwację sali i sprzętu, przygotowanie materiałów, cateringu, certyfikatów i raportu ze szkolenia.

Pracodawca deklaruje, że usługę organizacji szkolenia będą wykonywać jego pracownicy, a klient otrzyma dwie faktury – od niego i firmy szkoleniowej. Ma jednak wątpliwości, czy w takiej sytuacji jako zakład pracy spełniający warunki do udzielania kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON, będzie mógł wystawić klientowi informację o kwocie obniżenia za usługę związaną z organizacją szkolenia, udokumentowaną odrębną fakturą, przy założeniu, że ten równolegle na podstawie odrębnej umowy i faktury zakupi usługę szkoleniową od innego podmiotu.

Ulga na PFRON tylko za usługę własną

PFRON wskazuje, że zasady obniżania wpłat szczegółowo reguluje art. 22 ustawy o rehabilitacji. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, pracodawca-sprzedający musi wytworzyć produkcję lub świadczyć usługi, których zakup uprawnia nabywcę do obniżenia należności na fundusz. Z kolei art. 22 ust. 8 stanowi, że kwotę ulgi oblicza się wyłącznie w stosunku do usług własnych i produkcji własnej. Te dwa warunki muszą być zaś czytane łącznie. W związku z tym, że usługa organizacji i obsługi szkolenia będzie wykonywana tylko przez pracowników pracodawcy oraz z użyciem jego własnych zasobów oraz zaplecza biurowego, a także nie będzie przy jej świadczeniu korzystał z podwykonawców, to może być uznana za usługę własną, o której mowa w art. 22 ust. 1 i 8 ustawy o rehabilitacji. Z tytułu realizacji tej usługi pracodawca wystawi klientowi fakturę i jeśli należność za nią zostanie opłacona w pełnej wysokości i wskazanym w niej terminie, to wtedy będzie zobowiązany do wystawienia mu informacji zawierającej kwotę obniżenia we wpłacie na PFRON.