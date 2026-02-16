Resort finansów przekazał, że deficyt po pierwszym miesiącu 2026 roku wyniósł 1,4 proc. zaplanowanego w ustawie budżetowej, dochody - 8,6 proc., a wydatki 6,5 proc.
Po styczniu 2026 r. szacowane dochody budżetu wyniosły 55,6 mld zł i były wyższe o ok. 8,2 mld zł, tj. o 17,2 proc. od dochodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku, w którym uzyskano 47,4 mld zł, co stanowiło 7,5 proc. planu.
Dochody podatkowe w styczniu wyniosły 50,7 mld zł i były wyższe rok do roku o ok. 7,6 mld zł, tj. 17,5 proc. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję