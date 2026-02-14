Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur diametralnie zmieniło realia pracy w księgowości. To nie tylko kolejny obowiązek administracyjny, ale fundamentalna zmiana sposobu obsługi dokumentów finansowych, wymagająca zarówno wiedzy merytorycznej, jak i kompetencji technologicznych. W efekcie przedsiębiorstwa zaczęły intensywnie poszukiwać specjalistów zdolnych do wdrożenia nowych rozwiązań oraz zarządzania procesami księgowymi w środowisku cyfrowym.

— KSeF nie wpłynął tak mocno na controlling czy dyrektorów finansowych, ale jeśli chodzi o księgowość, to widać obecnie duże zmiany — przyznaje w rozmowie z Business Insiderem Michał Kłak, dyrektor w Michael Page odpowiedzialny za rekrutację menedżerów i dyrektorów finansowych oraz księgowych.

Zmiany te są widoczne przede wszystkim w wymaganiach wobec kandydatów. Firmy nie szukają już wyłącznie osób odpowiedzialnych za poprawność księgowań, lecz ekspertów zdolnych do wdrażania nowych systemów, automatyzacji procesów i optymalizacji pracy działów finansowych. W praktyce oznacza to konieczność posiadania kompetencji, które jeszcze kilka lat temu nie były standardem na tym stanowisku.

Wynagrodzenia głównych księgowych rosną nawet do 35 tys. zł miesięcznie

Jeszcze niedawno pensje głównych księgowych rzadko przekraczały poziom 20 tys. zł brutto miesięcznie. Obecnie sytuacja zmieniła się radykalnie. Najbardziej doświadczeni specjaliści, którzy potrafią łączyć wiedzę księgową z kompetencjami technologicznymi, mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 35 tys. zł miesięcznie.

Tak duży wzrost wynagrodzeń wynika bezpośrednio z niedoboru wykwalifikowanych kandydatów oraz rosnących wymagań wobec stanowiska głównego księgowego. Pracodawcy są gotowi znacząco podnosić oferowane stawki, aby przyciągnąć osoby zdolne do przeprowadzenia organizacji przez proces transformacji związanej z KSeF.

Jednocześnie pieniądze przestają być jedynym argumentem decydującym o wyborze pracy. Wielu głównych księgowych, którzy od lat funkcjonują pod ogromną presją odpowiedzialności i stale rosnącej liczby obowiązków, coraz częściej zwraca uwagę na inne czynniki, takie jak stabilność, wsparcie technologiczne, zakres obowiązków czy realne możliwości wpływu na organizację procesów.

Nowoczesny główny księgowy to połączenie eksperta finansowego i specjalisty IT

Zmienia się nie tylko poziom wynagrodzeń, ale także profil idealnego kandydata. Firmy coraz częściej oczekują kompetencji wykraczających poza klasyczną rachunkowość. Kluczowe stają się umiejętności związane z wdrażaniem systemów informatycznych, integracją narzędzi księgowych oraz automatyzacją procesów.

Michał Kłak podkreśla, że znalezienie odpowiedniego kandydata staje się jednym z największych wyzwań rekrutacyjnych w obszarze finansów i księgowości. Pracodawcy oczekują bowiem „nowoczesnego” głównego księgowego, który nie tylko zna przepisy, ale również potrafi zarządzać transformacją technologiczną.

Takie osoby należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Ich kompetencje mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo finansowe organizacji, zgodność z przepisami oraz efektywność operacyjną.

Niedobór kandydatów i przeciążenie obowiązkami pogłębiają kryzys kadrowy

Rosnące wymagania oraz odpowiedzialność powodują, że liczba dostępnych kandydatów nie nadąża za potrzebami rynku. Wiele firm zmaga się z długotrwałymi procesami rekrutacyjnymi, mimo oferowania bardzo wysokich wynagrodzeń.

Problem pogłębia fakt, że główni księgowi już wcześniej należeli do najbardziej obciążonych obowiązkami pracowników w strukturach finansowych przedsiębiorstw. Wprowadzenie KSeF dodatkowo zwiększyło zakres odpowiedzialności, wymagając jednocześnie opanowania nowych narzędzi i procedur.

W efekcie to właśnie najbardziej doświadczeni specjaliści mogą dziś dyktować warunki zatrudnienia. Firmy, które nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków pracy, stabilności oraz wsparcia technologicznego, ryzykują utratę kluczowych pracowników.