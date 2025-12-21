Jakie zmiany w planowaniu czasu pracy będą obowiązywać od 2026 roku?

W 2026 roku utrzymany zostanie podstawowy wymiar czasu pracy – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, jednak w wielu branżach coraz powszechniejsze będzie stosowanie elastycznych harmonogramów. Pracodawcy będą mogli nadal korzystać z ruchomego czasu pracy, systemu skróconego tygodnia pracy, a także pracy weekendowej lub zmianowej.

W 2026 roku utrzymany zostanie także obowiązek udostępnienia pracownikom grafiku co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – zasada ta wynika z art. 129 § 3 Kodeksu pracy i nie jest nowością, ale Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada jej bardziej konsekwentne egzekwowanie. Zmiana grafiku po jego ogłoszeniu będzie dopuszczalna wyłącznie z uzasadnionych przyczyn organizacyjnych.

Limity nadgodzin w 2026 roku

Zasady dotyczące nadgodzin pozostają co do zasady bez zmian, jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało doprecyzowanie przepisów dotyczących wyjątkowych sytuacji, w których można przekroczyć limity roczne. W 2026 roku nadal:

limit nadgodzin rocznych wynosi 150 godzin ,

, pracodawca może zwiększyć limit do 416 godzin rocznie, jeśli przewiduje to układ zbiorowy pracy lub regulamin,

za każdą godzinę nadliczbową przysługuje dodatek 50% lub 100% w zależności od dnia i pory wykonywania pracy,

w przypadku elastycznych systemów pracy dopuszcza się rozliczanie nadgodzin w dłuższych okresach – maksymalnie do 12 miesięcy.

Dla pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowym lub zdalnym, zaleca się dokumentowanie przepracowanego czasu poprzez systemy elektroniczne, co ma znaczenie przy ewentualnych kontrolach PIP.

Elastyczne formy zatrudnienia i praca zdalna

Rok 2026 to dalszy rozwój hybrydowych modeli pracy. Firmy coraz częściej łączą pracę biurową z domową, co wymaga precyzyjnego określenia norm i rozliczania czasu pracy. Pracodawcy muszą zapewnić:

dostęp do narzędzi umożliwiających ewidencję godzin pracy,

bezpieczeństwo i higienę pracy zdalnej,

zgodność rozliczeń z obowiązującymi przepisami o odpoczynku dobowym (11 godzin) i tygodniowym (35 godzin).

Zasady te mają zastosowanie również do pracowników młodocianych i rodziców dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą być zatrudniani w nadgodzinach ani w nocy, o ile nie wyrażą na to zgody.

Jak planować czas pracy w 2026 roku?

Planowanie czasu pracy w 2026 roku będzie wymagać od pracodawców większej transparentności i uwzględnienia potrzeb pracowników. Dobre praktyki obejmują:

opracowanie harmonogramów z zachowaniem zasad odpoczynku,

dostosowanie grafików do modelu hybrydowego,

unikanie nieuzasadnionych zmian w rozkładach pracy,

konsultowanie zmian z przedstawicielami pracowników lub związkami zawodowymi.

W 2026 roku szczególne znaczenie zyska bilansowanie czasu pracy – czyli planowanie tak, by średni tygodniowy wymiar nie przekraczał 40 godzin w całym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy, którzy stosują system równoważny lub zadaniowy, powinni zadbać o precyzyjną dokumentację.

Podsumowanie

Rok 2026 nie przyniesie rewolucyjnych zmian w zakresie przepisów o czasie pracy, ale w praktyce będzie wymagać większej dbałości o przejrzystość i zgodność planowania z przepisami. Kluczowe pozostaną przestrzeganie limitów nadgodzin i terminowe przekazywanie grafików. Elastyczne systemy pracy staną się normą, dlatego warto już teraz zmodernizować systemy ewidencji i komunikacji z pracownikami.

FAQ

W 2026 roku utrzyma się obowiązek publikowania grafików co najmniej 7 dni przed okresem rozliczeniowym oraz doprecyzowaniu ulegną zasady planowania nadgodzin.

Ile wyniesie limit nadgodzin w 2026 roku?

Limit roczny wyniesie 150 godzin, z możliwością zwiększenia do 416 godzin w układach zbiorowych.

Czy będzie można elastycznie planować czas pracy w 2026 roku?

Tak, dopuszczalne będą elastyczne harmonogramy, system równoważny oraz praca hybrydowa, o ile zachowane są normy odpoczynku.

Jak rozliczać nadgodziny przy pracy zdalnej?

Rekomendowane jest prowadzenie elektronicznej ewidencji godzin pracy oraz uzgadnianie zakresu zadań z pracownikiem.

Czy przepisy o czasie pracy zmienią się w kolejnych latach?

Resort pracy zapowiada dalsze konsultacje dotyczące nowych modeli pracy i automatycznej ewidencji czasu – możliwe zmiany po 2027 roku.