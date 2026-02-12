Reklama

Rozprawa ws. Fundacji Profeto. Publiczność jadła cukierki. Wkroczyła policja

Podczas ostatniej rozprawy doszło do interwencji policji – funkcjonariusze wyprowadzili z sali jedną z kobiet z publiczności po tym, jak mimo poleceń nie chciała jej opuścić.
Podczas ostatniej rozprawy doszło do interwencji policji – funkcjonariusze wyprowadzili z sali jedną z kobiet z publiczności po tym, jak mimo poleceń nie chciała jej opuścić. / PAP / Leszek Szymański
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa proces dotyczący nieprawidłowości przy przyznaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto. Podczas ostatniej rozprawy doszło do interwencji policji – funkcjonariusze wyprowadzili z sali jedną z kobiet z publiczności po tym, jak mimo poleceń nie chciała jej opuścić.

W tle pozostaje wątek ponad 66 milionów złotych przekazanych fundacji oraz zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wobec prezesa fundacji, księdza Michała Olszewskiego, i dwóch byłych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ostatni rozprawa przebiegała w napiętej atmosferze. Wyjaśnienia składała Urszula D., była dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie sprawiedliwości. W pewnym momencie część osób obecnych na sali wyciągnęła cukierki i zaczęła je jeść. Sędzia Justyna Koska-Janusz zwróciła się do zgromadzonych o „zakończenie biesiady”. Polecenie nie przyniosło skutku, dlatego sędzia zarządziła przerwę i wezwała policję.

Jedna z kobiet obecnych na sali weszła w wymianę zdań z funkcjonariuszami. Policjant poinformował ją, że „sala rozpraw to nie jest miejsce do dyskusji” i uprzedził, że jeśli nie opuści jej dobrowolnie, zostanie użyta siła fizyczna. Kobieta nie podporządkowała się poleceniom. Ostatecznie funkcjonariusze wyprowadzili ją siłą z sali.

W trakcie interwencji część publiczności zaczęła krzyczeć „gestapo, gestapo”. Sytuacja została opanowana po kilku minutach. Po wznowieniu rozprawy, po dyskusji i wnioskach obrony, sędzia zezwoliła na dalszy udział publiczności w posiedzeniu, jednocześnie apelując o godne zachowanie i poszanowanie powagi sądu. Urszula D. kontynuowała składanie wyjaśnień.

Sprawa dotyczy jednego z wielu wątków szerokiego śledztwa związanego z działalnością Fundacji Profeto. Z Funduszu Sprawiedliwości fundacja otrzymała ponad 66 milionów złotych z łącznie przyznanych 98 milionów złotych. Według prokuratury podmiot ten nie spełniał wymagań formalnych i merytorycznych niezbędnych do uzyskania tak wysokiego finansowania.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości miały zostać przeznaczone na realizację inwestycji w Warszawie pod nazwą „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”. Prokuratura wskazuje jednak, że sposób realizacji projektu odbiegał od ustawowych celów Funduszu, w tym od bezpośredniej pomocy ofiarom przestępstw. To właśnie ten wątek stał się podstawą aktu oskarżenia.

Prokuratura oskarżyła księdza Michała Olszewskiego, który kierował Fundacją Profeto jako jej prezes, oraz Urszulę D. i Karolinę K. – byłe urzędniczki Departamentu Funduszu Sprawiedliwości – o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu.

Akt oskarżenia obejmuje również zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach. Według śledczych działania te doprowadziły do wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w mieniu Skarbu Państwa. W ocenie prokuratora przestępstwa miały służyć osiągnięciu korzyści osobistych i majątkowych, także przez inne osoby.

Urszula D. pełniła funkcję dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, a Karolina K. była związana z tym samym departamentem. Śledczy twierdzą, że odpowiadały za przyznanie środków i miały działać wspólnie i w porozumieniu z księdzem Michałem Olszewskim. Obie również usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W akcie oskarżenia wobec księdza Michała Olszewskiego znalazł się także zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy. Śledczy wskazują na mechanizm umowy najmu gruntu oraz transfer kwoty 3,65 miliona złotych pomiędzy podmiotami. Według prokuratury operacja ta miała utrudnić ustalenie rzeczywistego źródła pochodzenia środków.

Ten element postępowania jest jednym z kluczowych wątków procesu, ponieważ dotyczy bezpośrednio sposobu dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie prokuratury mechanizm finansowy miał charakter celowy i zorganizowany.

Ksiądz Michał Olszewski oraz byłe urzędniczki Urszula D. i Karolina K. nie przyznali się do winy. Wobec księdza oraz Urszuli D. maksymalny wymiar kary może wynieść do 25 lat pozbawienia wolności.

Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczy jednego z najpoważniejszych wątków śledztwa wokół Funduszu Sprawiedliwości i zasad przyznawania wielomilionowych dotacji. Kolejne rozprawy mają przynieść dalsze wyjaśnienia oskarżonych i analizę dokumentacji finansowej związanej z projektem „Archipelag – wyspy wolne od przemocy”.

Michał Kaźmierczak Dziennikarz, wydawca, autor publikacji i raportów branżowych. Współpracował z Wirtualną Polską, Wprost, Zieloną Interią. Specjalista w zakresie Zielonej Transformacji.

Źródło: gazetaprawna.pl
Tematy: rozprawa fundusz sprawiedliwości fundacja profeto
