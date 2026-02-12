Kosiniak-Kamysz wziął w czwartek udział w spotkaniu ministrów NATO w Brukseli; po spotkaniu powiedział dziennikarzom, że „jedność Sojuszu, która została nadwątlona - a niektórzy stawiali znak zapytania, czy ona dalej istnieje - została na dzisiejszym spotkaniu ministrów potwierdzona”.

Jak relacjonował, spotkanie z udziałem amerykańskiego podsekretarza obrony Elbridge'a Colby'ego odbyło się przy „zupełnie innych emocjach”, niż na spotkaniach rok temu, gdy zaraz po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, Amerykanie intensywnie naciskali na państwa europejskie, by te gwałtownie zwiększały swoje wydatki na obronność.

Kosiniak-Kamysz zacytował też amerykańskiego ministra, który mówił na spotkaniu do sojuszników że „nigdy nie będą szli sami”. Dodał że czwartkowe obrady były także okazją do kilku spotkań bilateralnych - m.in. rozmowy z Colby'm, a także z ministrami obrony z Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwecji.

Jak dodał, podpisany został także list intencyjny ws. wspólnego nabywania zdolności do precyzyjnych uderzeń na dystansach ponad 500 km przez Polskę, Francję, Niemcy i Szwecję. Rozmowa ministrów obrony NATO - relacjonował Kosiniak-Kamysz - objęła także zaangażowanie państw sojuszniczych w nową misję Arctic Sentry na dalekiej Północy.(PAP)