Interwent kryzysowy czy architekt cyberbezpieczeństwa to tylko niektóre nowe profesje, które zostały wpisane do klasyfikacji zawodów. To efekt nowelizacji rozporządzenia, która wchodzi dziś w życie.

Dokument zastępuje przepisy z 2014 r. i wprowadza istotne zmiany, które mają lepiej odzwierciedlać współczesne realia gospodarcze, technologiczne i społeczne.

Wyraźnym akcentem nowego rozporządzenia regulującego klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 1534) jest poszerzenie katalogu profesji związanych z cyberbezpieczeństwem. Do oficjalnej klasyfikacji wpisano aż 11 nowych profesji, w tym architekta cyberbezpieczeństwa, audytora systemów bezpieczeństwa czy specjalistę ds. reagowania na incydenty. Ministerstwo Cyfryzacji tę zmianę argumentowało rozwijającym się rynkiem cyberbezpieczeństwa i wnioskowało o dopisanie do klasyfikacji zawodów zaproponowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

Zmiany dotyczą także edukacji i usług społecznych. Pojawia się m.in. zawód pomocy nauczyciela, interwenta kryzysowego oraz specjalisty ds. cudzoziemców, migracji i integracji. Z kolei z klasyfikacji znika dotychczasowy „psycholog kliniczny”, którego zastępuje precyzyjniej zdefiniowany „specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej”.

Wśród bardziej nietypowych, ale zarazem ciekawych nowości znalazł się zawód specjalisty w dopasowaniu siodeł. Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia, to efekt rosnącej popularności i profesjonalizacji sportu jeździeckiego.

Choć rozporządzenie wchodzi w życie w listopadzie, część zmian – ze względu na ciągłość statystyk – zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Nowa klasyfikacja ma ułatwić funkcjonowanie urzędów pracy, usprawnić pomoc dla bezrobotnych i lepiej dopasować system do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. ©℗