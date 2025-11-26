Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział PAP, że agenci CBA na polecenie Prokuratury Krajowej przyszli do Fundacji "Lux Veritatis" z postanowieniem przeszukania i zabezpieczenia rzeczy.

- Agenci zabezpieczyli dokumenty do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz te dokumenty będą analizowane i weryfikowane - dodał rzecznik.

5 grudnia 2024 roku CBA weszło do budynków Fundacji "Lux Veritatis" w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczone wówczas zostały dokumenty do śledztwa ws. przekroczenia uprawnień przez b. ministra kultury. Chodzi o finansowanie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” w Toruniu. Fundacja oświadczyła, że wydała żądane dokumenty dobrowolnie.

Na 8 grudnia b.r. o. Tadeusz Rydzyk został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w tej sprawie. (PAP)