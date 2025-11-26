„Miejsce zbrodni zostało zabezpieczone. Podejrzany został zatrzymany” - podała stołeczna policja we wpisie na platformie X. Według niej do zdarzenia doszło przy stacji Farragut North, nieopodal Białego Domu.

Biały Dom poinformował, że śledztwo w tej sprawie trwa, a prezydent Trump został poinformowany o sprawie. Trump od wtorku przebywa na Florydzie. Kristi Noem, szefowa ministerstwa (departamentu) bezpieczeństwa krajowego (DHS) potwierdziła, że postrzelonych zostało dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej.

„Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni przed chwilą w Waszyngtonie. DHS współpracuje z lokalnymi organami ścigania w celu zebrania dodatkowych informacji” - napisała na X.

Stan postrzelonych wciąż jest nieznany. (PAP)