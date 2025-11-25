Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 października 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1536) zastępuje regulacje z 2009 r. i wprowadza kilka istotnych nowości, które zmieniają dotychczasowe podejście do tej formy pracy.

Najważniejszą zmianą jest możliwość zakończenia stażu egzaminem i uzyskania dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności. Dzięki temu staż może stać się realnym atutem na rynku pracy, a nie tylko czasowym zajęciem. Stażysta, który uzyska dokument potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności, może otrzymać dodatek do stypendium, a pracodawca – premię.

Rozporządzenie dokładnie określa, co musi się znaleźć we wniosku o organizację stażu oraz w jego programie. Pracodawca będzie musiał wskazać m.in. dane firmy, czas trwania i godziny stażu, wymagania wobec kandydata, a także informację, czy miejsce odbywania praktyki jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Konieczne będzie też wyznaczenie opiekuna stażysty.

Nowe przepisy pozwalają pracodawcy wskazać we wniosku konkretną osobę bezrobotną, którą chce przyjąć na staż. W takim przypadku musi podać jej imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że ta osoba w ciągu ostatnich dwóch lat nie odbywała u niego stażu, nie była zatrudniona, w tym jako młodociany pracownik w celu przygotowania zawodowego, ani nie wykonywała żadnej innej pracy zarobkowej w tej firmie.

Nowością są również staże zdalne. Firma musi jasno określić zasady takiej formy pracy, sposób kontaktu i potwierdzania obecności.

Starosta zyska większe uprawnienia kontrolne, w tym możliwość wizyt monitorujących, które mają sprawdzać, czy staż przebiega zgodnie z programem.

Wnioski o organizację stażu złożone przed 27 listopada, które nie zostały jeszcze rozpatrzone, będą oceniane według nowych przepisów. Jeśli będą wymagały uzupełnienia, pracodawca otrzyma siedem dni na ich poprawienie. ©℗