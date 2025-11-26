Zgodnie z projektem zarządy spółek będą musiały przekazywać aktualne dane do instytucji, która prowadzi rejestr akcjonariuszy w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia, które wymaga wpisu. Chodzi np. o zmianę danych akcjonariusza.

Instytucje, które prowadzą rejestr akcjonariuszy albo rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych będą zgłaszać do sądu wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy ze spółką w ciągu 7 dni. Dzięki temu - jak podkreśla się w uzasadnieniu - dane w Krajowym Rejestrze Sądowym będą zawsze aktualne.

W KRS mają pojawić się dane o instytucji, która prowadzi rejestr akcjonariuszy konkretnej spółki albo rejestrację akcji. Dzięki temu każdy zainteresowany łatwo sprawdzi, kto odpowiada za prowadzenie rejestru albo rejestrację akcji w depozycie.

Przy wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców trzeba będzie dołączyć listę akcjonariuszy, co ma ułatwiać zamknięcie spraw właścicielskich spółki. W rejestrze, obok dotychczasowych danych, znajdzie się również numer PESEL lub – jeśli ktoś go nie posiada – data urodzenia. W przypadku firmy, np. spółki, będą to m.in. numer w odpowiednim rejestrze i jego nazwa.

Zgodnie z uzasadnieniem, nowe przepisy wzmacniają ochronę akcjonariuszy i uczestników rynku kapitałowego dzięki poprawie przejrzystości i dostępności informacji o firmach prowadzących rejestry akcjonariuszy spółek niepublicznych, czyli takich, które nie są notowane na giełdzie.(PAP)