O tym, że „rozliczenia wchodzą w decydującą fazę” premier poinformował w środę we wpisie na platformie X. Jak podkreślił, „państwo działa cierpliwie, konsekwentnie i zgodnie z prawem”.
„Nie ma już świętych krów. Niewinni nie mają się czego obawiać. Winni jak najbardziej” - oświadczył szef rządu.
W opublikowanym w poniedziałek sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytano badanych, jak oceniają rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości prowadzone przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. 45,1 proc. respondentów źle ocenia rozliczenia rządów PiS przez szefa MS, prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Pozytywnie działania szefa MS ocenia 32,4 proc. badanych. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 22,5 proc respondentów.(PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję